На подготовку систем теплоснабжения к зиме на Кубани направлено более 1,5 млрд рублей

Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам готовности края к осенне-зимнему периоду. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, главы муниципалитетов, представители ресурсоснабжающих организации.

По словам руководителя региона, в этом году на подготовку объектов теплоснабжения к зиме выделено более 1,5 млрд рублей.

"Сумма беспрецедентная, в прошлом году направляли 915 млн рублей. В текущем году будет полностью модернизирована 31 котельная", - отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что 17 из них будут модернизированы за счет краевого и муниципального бюджетов, 14 возводятся частными инвесторами.

"Для края это рекорд - в таких объемах объекты теплоснабжения еще не строились, тем более с привлечением внебюджетных средств, - сказал глава региона. - Это хорошая тенденция. Ее необходимо применять и в дальнейшем".

Вице-губернатор Андрей Алексеенко, в свою очередь, добавил, что в 2018 году инвесторами планируется обеспечить ввод за счет собственных средств 30-ти новых котельных в Павловском, Крыловском, Брюховецком, Кущевском и ряде других районов. Для этого в станице Павловской уже организовано лицензированное производство котельных с применением зарубежного и отечественного оборудования.

"К 2020 году планируем выйти на ежегодную замену не менее 80 котельных за счет частных компаний", - отметил замглавы края.

В текущем году из 2795 котельных 2745 уже подготовлены к работе, что составляет 98,2%. Объекты, отапливающие учреждения социальной сферы, полностью готовы к работе в зимнее время.

Подготовка жилого фонда также находится в завещающей стадии. Из 13460 многоквартирных жилых домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, подготовлено к осенне-зимнему периоду 13258 или 98,5%. К 1 октября вся система ЖКХ к зиме должна быть готова, заключил Вениамин Кондратьев.