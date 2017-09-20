Тихоокеанский медицинский конгресс собрал в Приморье более 4 тысяч участников

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
Лукашенко: военные Белоруссии и РФ на учениях "Запад-2017" достигли поставленных целейМеждународная панорама 20 сентября, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Тихоокеанский медицинский конгресс открылся в Приморье в 14-й раз в среду, 20 сентября. Его участниками стали более 4 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Мероприятие стало одним из самых масштабных за последние несколько лет - в этом году в нем принимают участие более 4 тысяч работников сферы здравоохранения", - говорится в сообщении.
На открытии мероприятия вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков отметил, что в рамках ВЭФ обсуждались вопросы медицины и демографической политики при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. "Сегодня Приморский край стал площадкой, где собрались ведущие специалисты страны и мира в области здравоохранения", - подчеркнул заместитель главы региона.
По словам ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентина Шуматова, конгресс стал платформой для повышения квалификации, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины. "Мы стремимся к тому, чтобы профессиональный уровень приморских врачей оставался всегда неизменно высоким. Вуз постоянно развивают систему непрерывного и многоуровневого образования, отвечающего потребностям сферы здравоохранения Дальнего Востока, и, прежде всего, Приморского края", - сказал он.
В рамках XIV Тихоокеанского медицинского конгресса пройдут 37 симпозиумов, 13 школ, 12 мастер-классов, восемь лекций, а также тренинги для практикующих врачей и пленарное заседание. Кроме того, в преддверие форума уже состоялся включенный в его программу Первый съезд хирургов ДФО совместно с научно-практической конференцией, посвященной 145-летию Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота.