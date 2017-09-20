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Тихоокеанский медицинский конгресс собрал в Приморье более 4 тысяч участников

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20 сентября, 12:40 UTC+3

В рамках мероприятия пройдут 37 симпозиумов, 13 школ, 12 мастер-классов, восемь лекций, а также тренинги для практикующих врачей и пленарное заседание

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© Пресс-служба правительства Приморского края

Тихоокеанский медицинский конгресс открылся в Приморье в 14-й раз в среду, 20 сентября. Его участниками стали более 4 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Мероприятие стало одним из самых масштабных за последние несколько лет - в этом году в нем принимают участие более 4 тысяч работников сферы здравоохранения", - говорится в сообщении.

На открытии мероприятия вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков отметил, что в рамках ВЭФ обсуждались вопросы медицины и демографической политики при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. "Сегодня Приморский край стал площадкой, где собрались ведущие специалисты страны и мира в области здравоохранения", - подчеркнул заместитель главы региона.

По словам ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентина Шуматова, конгресс стал платформой для повышения квалификации, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины. "Мы стремимся к тому, чтобы профессиональный уровень приморских врачей оставался всегда неизменно высоким. Вуз постоянно развивают систему непрерывного и многоуровневого образования, отвечающего потребностям сферы здравоохранения Дальнего Востока, и, прежде всего, Приморского края", - сказал он.

В рамках XIV Тихоокеанского медицинского конгресса пройдут 37 симпозиумов, 13 школ, 12 мастер-классов, восемь лекций, а также тренинги для практикующих врачей и пленарное заседание. Кроме того, в преддверие форума уже состоялся включенный в его программу Первый съезд хирургов ДФО совместно с научно-практической конференцией, посвященной 145-летию Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота.

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