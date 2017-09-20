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Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окна

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20 сентября, 13:23 UTC+3

Ежедневно в приморских МФЦ обслуживают около 5 тысяч посетителей

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба правительства Приморского края

Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окна. Об этом сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края со ссылкой на рейтинг субъектов РФ по организации предоставления государственных услуг по принципу одного окна за второй квартал 2017 года, опубликованный Минэкономразвития РФ.

"В число регионов, набравших наибольшее количество баллов, вошли Воронежская область, Республика Дагестан, Приморский край, Липецкая область и Республика Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте, регионы оценивались по нескольким показателям, в частности, по доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, количеству услуг и соответствию правилам организации деятельности многофункциональных центров (МФЦ).

"Мы придаем большое значение качеству предоставления услуг в приморских МФЦ. Для повышения профессионализма сотрудников регулярно проводится обучение, а также краевой конкурс на лучшего оператора и лучшее учреждение. Помимо этого, мы регулярно сокращаем количество документов для получения госуслуг", - отметил глава ведомства Илья Красильников.

На территории Приморья сегодня действует 37 муниципальных МФЦ и один краевой. Здесь можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около 5 тысяч посетителей.

В департаменте информатизации и телекоммуникаций отметили, что расширение списка услуг МФЦ - поручение губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По мнению главы региона, с развитием портала госуслуг и открытием сети МФЦ жители края избавятся от необходимости тратить время на хождение по различным инстанциям.

 

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