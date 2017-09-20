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Завод "Техномаш" подарил воспитанникам детского дома в Невьянске 100 тыс. рублей

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20 сентября, 14:55 UTC+3

Предприятие с 100% китайского уставного капитала выделило деньги на зимнюю одежду

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НЕВЬЯНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Руководство завода "Техномаш", который является частью крупного международного холдинга Hilong Group, в присутствии генерального консула КНР в Екатеринбурге подарили Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Невьянского района сертификат на 100 тыс. рублей. Как сообщил журналистам генеральный директор ООО "Техномаш" Лян Кэвэй, деньги предназначены на покупку теплых вещей для воспитанников.

"Вот этот сертификат на 100 тыс. рублей мы подарили для того, чтобы обеспечить детей теплыми вещами, ведь скоро зима, на Урале она суровая, и воспитанникам нужно тепло одеваться. Наше предприятие уже давно дружит с этим детским домом. В прошлом мы уже приходили в социально-реабилитационный центр с подарками", - рассказал господин Лян Кэвэй.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин, которая специально приехала на церемонию, отметила, что китайские предприятия намерены заботиться о территориях, на которых работают. "Китайское правительство выразило надежду, что помимо собственного развития наши компании будут способствовать процветанию тех мест, в которых находятся. Китайская корпорация Hilong в Невьянске достигла больших успехов не только в финансовом, но и в социальном плане", - сказала она.

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук поблагодарил китайских партнеров за помощь социальным учреждениям. "Любое развитие территории начинается с нормальной рабочей промышленности, тем более на Урале. А когда есть взаимодействие на уровне консула, то есть и определенный вклад в территорию. Hilong не является каким-то обособленным заводом, они интегрируются с предприятиями, находящимися на территории Невьянска, это выгодно обеим сторонам", - отметил Берчук.

ООО "Техномаш", входящее в крупный международный холдинг Hilong Group, специализируется на производстве высокотехнологичного нефтегазового оборудования. На заводе наносят покрытие на внутреннюю поверхность насосно-компрессорных, бурильных и линейных труб. Это позволяет значительно увеличивать срок их службы. На предприятии в Невьянске трудятся ​340 человек, в том числе 25 китайских рабочих. 

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