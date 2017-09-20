Первый спектакль в обновленном нижегородском театре "Вера" поставят в конце 2017 года

Первый спектакль после ремонта нижегородский детский театр "Вера" покажет в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Мы планируем поставить "Капитанскую дочку", спектакль по легендам и приданиям Нижегородской области, произведение Максима Горького "Сердце Данко" и многое другое. Но перед этим - в преддверии Нового года - на крыльце театра мы хотим сыграть новогоднее представление для строителей и их детей", - цитирует пресс-служба художественного руководителя театра Веру Горшкову.

Наружные работы по реконструкции театра планируется завершить к началу октября, сообщил руководитель подрядной организации Сергей Грачев. "15 октября мы планируем осуществить пуск тепла и перейти к работам внутри здания. Отмечу, что в театре будет установлено самое современное музыкальное, световое оборудование", - сообщил он.

Сейчас в театре выполнены основные технологичные работы - усилен фундамент здания, завершаются работы по металлоконструкциям и ремонту фасада.

На реконструкцию здания выделено 213,7 млн рублей, из которых 212,7 млн рублей - средства областного бюджета, 1 млн рублей - бюджет города Нижнего Новгорода.

Ранее губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявлял, что развитая культурная инфраструктура является стратегической установкой для правительства региона. "В прошлом году завершено строительство Центра культурного развития в Первомайске, капитально отремонтированы Нижегородский театр оперы и балета, общежитие Нижегородского областного колледжа культуры. Всего в прошлом году капремонт осуществлен в 13 учреждениях", - добавил Шанцев.