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"Русские Сезоны": на Дальнем Востоке с успехом идут кинофестивали

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20 сентября, 16:21 UTC+3
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МОСКВА, 20 сентября 2017 г. /Министерство культуры РФ/. У российского и японского киноискусства есть общее: это богатая традиция, представленная художественными фильмами, которые стали классикой. Однако, отдавая должное мэтрам, богатое наследие кино не должно становиться на пути творческих поисков молодых авторов в их стремлении найти другие выразительные формы или переосмыслить устоявшиеся. Презентация нового киноязыка состоится на фестивалях на Дальнем Востоке России и в Японии в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны".

С 19 до 23 сентября в Благовещенске проходит XV Открытый Российск­ий фестиваль кино и театра "Амурская осе­нь". Конкурсная программа включает в себя полнометражные фильмы, антрепризные спектакли, короткий метр и зарубежные фильмы, а внеконкурсная - специальный показ фильма Артема Михалкова "Ставка на любовь" и трех новаторских спектаклей, а также творческие вечера с такими артистами, как Ольга Остроумова, Алексей Булдаков, Александр Галибин, Евгений Ткачук и Наталья Варлей. Фестивальная программа будет крайне насыщенной: ретроспективы, Q&A и конференции, выставки и презентации, творческие вечера и концерты, мастер-классы и т.д.

Цель фестиваля заключается в продвижении лучших произведений отечественного кино, театрального и музыкального искусства, адресованных широкой зрительской аудитории, в отдаленном регионе страны, и налаживании культурных связей с кинематографистами из Японии, Китая и Кореи. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят более 80 тысяч зрителей. Его гостями и участниками станут свыше 350 кинематографистов, общественных деятелей, музыкантов и художников.

С 9 по 15 сентября во Владивост­оке состоялся XV Международный кинофестиваль стран Ази­атско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". Фестиваль идет во Владивостоке каждый  год в начале осени, начиная с 2003 года. В 2017 году главный приз за лучший полнометражный фильм получил режиссер Кантемир Балагов, приз за лучший короткометражный фильм - Люся Шродер, за лучшую режиссерскую работу - Владимир Дюран. Специальный приз жюри отошел режиссеру корейско-американского происхождения Когонаде, приз зрительских симпатий за лучший российский фильм - Владимиру Котту.

В первой половине октября в Токио "Русские Сезоны" привезут проект Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова "Дни ВГИКа в Японии". ВГИК предложит японским коллегам различные формы сотрудничества, например: проведение мастер-классов ведущих педагогов вуза, показ студенческих фильмов, класс-концертов и выставок работ студентов и педагогов художественного факультета, и организацию совместных проектов при участии российских и японских преподавателей и учащихся.

"Русские Сезоны" показывают японскому зрителю лучшие таланты из России. Программа включает свыше 200 мероприятий, проходящих на протяжении 2017 года в 42 городах Японии. "Русские Сезоны" предваряют перекрестный год России и Японии (2018), а также дальнейшие мероприятия в рамках долгосрочного российско-японского культурного обмена.

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