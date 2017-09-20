Производство торгового холодильного оборудования в Орле выросло на 5%

ТАСС, 20 сентября. Доля продукции орловской компании "Фригогласс Евразия" на отечественном рынке торгового холодильного оборудования превысила 50%. Предприятие является единственным по данному профилю в регионе, объем производства в 2017 году вырос на 5%, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

"Предприятие производит в год около 140 тысяч холодильных и морозильных шкафов витринного типа, по данному направлению оно является единственным в регионе. 30% выпускаемой продукции поставляется на экспорт в европейские страны, 70% - в Россию и страны СНГ. За семь месяцев 2017 года предприятием отгружено продукции собственного производства на 3,8 млрд рублей, что на 5% больше к аналогичному периоду прошлого года", - сказали в пресс-службе.

По информации правительства Орловской области, предприятию удалось сохранить объемы производства, несмотря на введение западных санкций в отношении России. "Это обусловлено тем, что большую часть материалов, необходимых для изготовления оборудования, завод закупает у местных поставщиков", - отмечает пресс-служба.

Численность работников выросла с начала 2017 года на 8% и превысила 980 человек. "Предприятие нашло свою нишу и хорошо развивается. Правительство области и руководство компании наметили пути дальнейшего наращивания объемов производства, сбыта продукции, увеличения заработной платы персонала", - цитирует губернатора Орловской области Вадима Потомского пресс-служба правительства региона.

Предприятие "Фригогласс Евразия" создано в Орле в 1998 году, первая продукция сошла с конвейера предприятия в середине 2000 года. С момента ввода в эксплуатацию предприятием выпущено более 2 млн единиц холодильного оборудования. В 2006 году завод признан лучшим машиностроительным предприятием России.