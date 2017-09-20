В Краснодарском крае разработают программу поддержки садоводческих объединений

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В рамках агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка-2017" Вениамин Кондратьев и председатель Общероссийской общественной организация "Союз садоводов России" Олег Валенчук подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно договору, Союз садоводов России будет оказывать содействие региону в создании благоприятных условий развития садоводства и огородничества. В частности, предполагается совместная разработка региональной целевой программы поддержки некоммерческих садоводческих объединений, а также реализация на территории края федерального проекта "Дом садовода - опора семьи". Он подразумевает оказание адресной государственной поддержки аграриям.
По словам губернатора, для края подписание данного соглашения является еще одним шагом в развитии садоводства. Задача власти - оказать сельхозтоваропроизводителям, работающим в данном направлении, максимальную поддержку, сказал глава региона. Прежде всего, речь идет о фермерских хозяйствах.
"В крае уже разрабатывается программа поддержки малых садов. На Кубани появляются мощные фруктохранилища, все они должны быть заполнены, в том числе фермерской продукцией. Это даст нам возможность поставлять кубанские фрукты по всей стране", - отметил Вениамин Кондратьев.
Олег Валенчук поблагодарил руководство края за внимание к данной отрасли, подчеркнув, что развитие садоводства в КФХ и ЛПХ скажется на качестве товаров.
"Мы должны поддерживать тех, кто выращивает экологически чистую продукцию. Программа, которую мы разработаем, будет долгосрочной. Это своеобразный пилотный проект, который покажет, как нужно развивать садоводство", - подчеркнул руководитель общественной организации.
"Союз садоводов России" представляет интересы более 60 миллионов садоводов, огородников и дачников страны. Отделения организации работают в 78 регионах РФ.
В Краснодарском крае 1960 садоводческих некоммерческих объединений, объединяющих более 480 тыс. садовых участков на площади 34 тыс. га.