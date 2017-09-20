Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Краснодарском крае разработают программу поддержки садоводческих объединений

Новости партнеров
20 сентября, 17:57 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

В рамках агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка-2017" Вениамин Кондратьев и председатель Общероссийской общественной организация "Союз садоводов России" Олег Валенчук подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, Союз садоводов России будет оказывать содействие региону в создании благоприятных условий развития садоводства и огородничества. В частности, предполагается совместная разработка региональной целевой программы поддержки некоммерческих садоводческих объединений, а также реализация на территории края федерального проекта "Дом садовода - опора семьи". Он подразумевает оказание адресной государственной поддержки аграриям.

По словам губернатора, для края подписание данного соглашения является еще одним шагом в развитии садоводства. Задача власти - оказать сельхозтоваропроизводителям, работающим в данном направлении, максимальную поддержку, сказал глава региона. Прежде всего, речь идет о фермерских хозяйствах.

"В крае уже разрабатывается программа поддержки малых садов. На Кубани появляются мощные фруктохранилища, все они должны быть заполнены, в том числе фермерской продукцией. Это даст нам возможность поставлять кубанские фрукты по всей стране", - отметил Вениамин Кондратьев.

Олег Валенчук поблагодарил руководство края за внимание к данной отрасли, подчеркнув, что развитие садоводства в КФХ и ЛПХ скажется на качестве товаров.

"Мы должны поддерживать тех, кто выращивает экологически чистую продукцию. Программа, которую мы разработаем, будет долгосрочной. Это своеобразный пилотный проект, который покажет, как нужно развивать садоводство", - подчеркнул руководитель общественной организации.

"Союз садоводов России" представляет интересы более 60 миллионов садоводов, огородников и дачников страны. Отделения организации работают в 78 регионах РФ.

В Краснодарском крае 1960 садоводческих некоммерческих объединений, объединяющих более 480 тыс. садовых участков на площади 34 тыс. га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
4
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
5
Железная дорога в обход Украины. Досье
6
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
7
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
Темы дня
Новости партнеров
Реклама