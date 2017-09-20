В Краснодаре открылась агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка - 2017"

В Краснодаре стартовала VII агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка - 2017". В церемонии открытия приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Владимир Бекетов.

Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, глава региона отметил, что в этом году ярмарка посвящена 80-летию Краснодарского края.

"Эта выставка - отражение широкой кубанской души, символ нашего гостеприимства хлебосольного края. Важно, чтобы такое же разнообразие кубанских продуктов было и на столах в каждой семье, и на полках магазинов региона, и за его пределами", - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Оценивая развитие агропромышленного комплекса края в целом, губернатор заметил, что отрасль демонстрирует уверенный рост, в эту сферу охотно идут инвесторы. Чтобы сохранить эту динамику, ежегодно увеличивается господдержка АПК. Общая сумма в этом году составит порядка семи млрд рублей.

"Появляются новые программы для малых хозяйств, начинающих фермеров. Субсидирование такого уровня стало возможно благодаря поддержке президента и правительства страны. Нужно, чтобы эти средства не просто были освоены, а чтобы эта господдержка вернулась рабочими местами, налогами", - сказал губернатор.

Также участников выставки приветствовал Владимир Бекетов.

"С каждым годом мероприятие становится интереснее и насыщеннее, здесь представлен опыт передовых аграриев, нужно и дальше прилагать усилия, чтобы наша кубанская продукция выходила на российский и международный уровень", - отметил председатель ЗСК.

Кроме того, с открытием ярмарки кубанцев поздравил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

"Весомую роль в производстве продукции сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности нашей страны играет Краснодарский край. Уверен "Кубанская ярмарка" пройдет плодотворно, а ее проведение будет способствовать запуску новых перспективных проектов", - отмечается в поздравительной телеграмме.

VII агропромышленная выставка проходит на территории ВК "Экспоград Юг" в Краснодаре с 20 по 24 сентября. В ней принимают участие порядка 1200 кубанских фермеров, а также товаропроизводители из ЮФО.