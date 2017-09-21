Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель примет участие в форуме "Открытые инновации"

МОСКВА, 21 сентября. С 16 по 18 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет главное событие 2017 года в сфере технологического предпринимательства - Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Ключевой темой форума станет цифровая экономика и вызовы для бизнеса, государства и человека, связанные с ее глобальной интеграцией. В этом году в мероприятии примет участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Форум "Открытые инновации - 2017" посетят представители правительства Люксембурга - премьер-министр страны Ксавье Беттель и министр экономики Этьен Шнайдер. Премьер-министр посетит Россию во второй раз. В октябре 2015 года в рамках двухдневного рабочего визита в Сочи он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

В 2016 году власти герцогства объявили о планах по добыче полезных ископаемых в космосе. Правительство Люксембурга вложило более 200 млн евро в проекты по извлечению редкоземельных металлов из астероидов. Первые разведывательные миссии уже запланированы к началу следующего десятилетия.

В июле 2017 года стало известно, что Люксембург станет первым в мире государством, которое сможет дать бизнесменам право на собственность по добыче их компаниями полезных ископаемых в космическом пространстве. Заявки на участие в проекте уже подали Ispace, Blue Horizon, Deep Space Industries и Planetary Resources. Ресурсы будут использоваться как на Земле, так и в космосе для колонизации других космических тел.

Является ли космос общим наследием человечества и возможно ли присвоение космических ресурсов в целях получения прибыли? Как будет обойден запрет на национальное присвоение небесных тел? Кто готов вкладывать средства, необходимые для достижения начальной фазы добычи ресурсов в обозримые сроки - государства, частные игроки, венчурные инвесторы? Станет ли космическая добыча причиной следующей промышленной революции? Как будет организован новый рынок? На все эти вопросы ответят участники дискуссии "Добыча ресурсов на астероидах. Новая космическая гонка?", которая состоится 17 октября во второй день форума "Открытые инновации".

В 2017 году гостей "Открытых инноваций" ждет насыщенная программа, звездные спикеры и захватывающие мероприятия.

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Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

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Фонд "Сколково"

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