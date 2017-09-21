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Новую скоростную трассу Владивосток-Находка построят на четверть до конца года

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21 сентября, 13:37 UTC+3

Стоимость строительства всего проекта составляет 20,6 млрд рублей

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© Пресс-служба администрации Приморского края

Проект по строительству скоростной трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный будет реализован на 25% до конца года. Об этом стало известно на заседании администрации Приморского края под руководством губернатора Владимира Миклушевского в четверг.

"В настоящее время выполнение составляет 1,8 млрд рублей. Проводятся подготовительные работы, устройство земляного полотна и искусственных сооружений. До конца этого года техническая готовность объекта составит уже 25%", - цитирует пресс-служба администрации Приморского края директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Швору.

Стоимость всего строительства составляет 20,6 млрд рублей.

Сделанная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 км в час, а также допустимые нагрузки - 11,5 тонн на ось. Срок эксплуатации дороги до капитального ремонта составляет 25 лет. Также новая дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них

На втором этапе строительства трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный, от Артема до Царевки, предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и одна эстакада.

Автодорога Владивосток-Находка-Порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1" по направлению Харбин - Суйфэньхэ - Гродеково - Владивосток - Порт Восточный - Находка. Часть этой дороги в объезд Артема была сдана в прошлом году.

Владимир Миклушевский также особенно подчеркивал, что реализация второго этапа строительства важна, поскольку в Большом Камне, докуда тянется дорога, сегодня ведется реализация проекта национального уровня - крупнейшей в России судоверфи.

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