Новую скоростную трассу Владивосток-Находка построят на четверть до конца года

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Проект по строительству скоростной трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный будет реализован на 25% до конца года. Об этом стало известно на заседании администрации Приморского края под руководством губернатора Владимира Миклушевского в четверг.
"В настоящее время выполнение составляет 1,8 млрд рублей. Проводятся подготовительные работы, устройство земляного полотна и искусственных сооружений. До конца этого года техническая готовность объекта составит уже 25%", - цитирует пресс-служба администрации Приморского края директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Швору.
Стоимость всего строительства составляет 20,6 млрд рублей.
Сделанная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 км в час, а также допустимые нагрузки - 11,5 тонн на ось. Срок эксплуатации дороги до капитального ремонта составляет 25 лет. Также новая дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них
На втором этапе строительства трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный, от Артема до Царевки, предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и одна эстакада.
Автодорога Владивосток-Находка-Порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1" по направлению Харбин - Суйфэньхэ - Гродеково - Владивосток - Порт Восточный - Находка. Часть этой дороги в объезд Артема была сдана в прошлом году.
Владимир Миклушевский также особенно подчеркивал, что реализация второго этапа строительства важна, поскольку в Большом Камне, докуда тянется дорога, сегодня ведется реализация проекта национального уровня - крупнейшей в России судоверфи.