Общественный контроль за строительством и ремонтом дорог усилят в Приморье

Департамент информационной политики Приморского края создал региональный сайт "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", на котором можно задать свой вопрос или подать жалобу на качество проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Также на портале пользователи смогут ознакомиться с новостями о реализации проекта и с программой ремонта дорог в границах Владивостокской агломерации.

"Граждане должны видеть, что мы реагируем на их замечания - либо это улучшение качества ремонта дорог, либо, как минимум, если что-то выполнено не так, то подрядчик несет ответственность", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Миклушевский.

Глава Приморья сказал, что такой контроль необходим, особенно учитывая значительный объем выделенных средств.

"Сейчас только Владивосток получил 625 млн рублей, сумма беспрецедентная. И такую поддержку будет получать до 2025 года. Город вообще можно сделать весь в многоуровневых развязках, в тоннелях. Это же касается трассы Владивосток - Находка", - сказал губернатор, дав поручение профильному департаменту проработать данный вопрос.

Руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора подчеркнул, что работы уже ведутся во всех четырех муниципальных образованиях агломерации - Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах.

Швора отметил, что работают дорожные лаборатории, которые определяют состав уложенного асфальта, слои, водонасыщение и коэффициент уплотнения. Осуществляется еженедельный мониторинг этапов работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" и контрольных точек с непосредственным участием представителей общественности.

"Представитель ОНФ постоянно присутствует на наших рабочих совещаниях. Информация о ходе реализации проекта доводится до жителей через СМИ, чтобы они понимали, где осуществляются работы, могли оценить их качество и сообщить нам, если что-то не так - отправив письмо на электронную почту, позвонив на "горячую линию" или воспользовавшись специальным порталом", - сообщил директор департамента.

Проект "Безопасные и качественные дороги"

Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы в этом году направлено 1,5 млрд рублей: 625 млн рублей - федерального, 720 млн рублей - краевого, 97 млн рублей - местных бюджетов. Более трети от этой суммы досталось Владивостоку.

В текущем году в рамках проекта планируется выполнить ремонт 102 км дорог агломерации.