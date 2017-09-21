Росрыболовство: Архангельская область должна стать центром переработки рыбы

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Архангельская область должна стать центром переработки северной и дальневосточной рыбы. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук на заседании рыбохозяйственного совета в Архангельской области.
"Архангельская область должна стать центром переработки рыбы. Причем не только северной, но и дальневосточной, благодаря поставкам по Северному морскому пути", - сказал он.
Участники мероприятия также обсудили вопросы по организации квот на инвестиционные цели, ведению электронного промыслового журнала, ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В материале отмечается, что введение инвестиционных квот предусматривает наделение дополнительными объемами добычи предприятий, реализующих проекты по строительству судов рыбопромыслового флота. Однако ряд организаций Архангельской области, в том числе рыболовецкие колхозы, которые являются градо- и поселкообразующими, посетовали на невозможность участия в программе ввиду отсутствия в перечне объектов инвестиций востребованных ими мало- и среднетоннажных судов.
"На рыбопромышленном форуме мы поднимали вопрос о сохранении поддержки для тех предприятий, которые несут соответствующую социальную нагрузку. Эта тема на сегодняшний день не закрыта. И нужно отметить, что в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России мало- и среднетоннажные суда рассматриваются как перспективные в рамках задач, стоящих перед Росрыболовством и отраслью в целом", - прокомментировал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, которого цитирует пресс-служба.
По информации министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, в регионе работают 19 крупных и средних рыбодобывающих предприятий, в том числе 11 рыболовецких колхозов. В их собственности - 17 рыбопромысловых судов. Прибрежный и промышленный лов рыбы в Белом море, реках и озерах ведут свыше 150 хозяйствующих субъектов, в пользовании которых находятся 270 рыбопромысловых участков. Общий объем вылова в прошлом году составил 140 тыс. тонн рыбы, это 24% от общего объема по Северному рыбохозяйственному бассейну.