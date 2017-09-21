Подведены итоги реализации проекта "Защита жилищных прав сирот в Смоленской области"

МОСКВА, 21 сентября /Фонд "Расправь крылья"/. 27 сентября 2017 года в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т.Твардовского благотворительный фонд социальной помощи детям "Расправь крылья!" представит собравшимся итоговые результаты реализации проекта по защите жилищных прав детей сирот. Работа по проекту осуществлялась фондом в Смоленской области с января 2017 года.

Реализация жилищных прав - одна из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются сироты после выпуска из детского дома в большинстве регионов страны, в том числе и в Смоленской области. Специалисты фонда выделяют несколько наиболее распространенных трудностей: несвоевременное предоставление жилья; несоблюдение требований закона по обеспечению сохранности жилого помещения, право пользования либо собственности на которое уже имеют дети-сироты; несвоевременное выявление и признание факта невозможности проживания в жилом помещении; начисление коммунальных платежей в период отсутствия сироты в закрепленном жилье и ряд других проблем.

Именно огромный опыт помощи сиротам, в том числе и в реализации жилищных прав, подтолкнул фонд "Расправь крылья!" выступить в 2016 году с инициативой данного проекта, который был поддержан на конкурсе президентских грантов, проводимом движением "Гражданское достоинство" в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп.

Прошло девять месяцев с момента запуска проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области", и специалисты фонда готовы рассказать о том, как реализуются жилищные права сирот и какая помощь им оказывается в Смоленской области. Учитывая, что проект направлен не только на оказание бесплатной комплексной правовой помощи сиротам в реализации их права на жилье, но и на оказание правовой помощи специалистам социальной и образовательной сфер, фонд расскажет, как проводилась работа с людьми, которые в силу своих служебных обязанностей принимают непосредственное участие в реализации жилищных прав сирот.

Всего в ходе проекта проведен мониторинг жилищной ситуации более 700 сирот, по итогам выявленных трудностей помощь получили более 400 человек. В проекте приняли участие более 20 организаций и более 30 специалистов.

В презентации примут участие: уполномоченный по правам человека в Смоленской области, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, представители Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Департамента Смоленской области по внутренней политике, Департамента Смоленской области по социальному развитию, прокуратуры Смоленской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области, представители организаций для детей-сирот, профессиональных образовательных организаций, центра поддержки выпускников "Точка опоры", а также лица из числа детей-сирот, которые получили помощь в рамках проекта.

Представителей СМИ организаторы приглашают принять участие в презентации результатов проекта, которая пройдет в здании Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского по адресу: ул. Б. Советская, д. 25/19, 3 этаж (программа презентации прилагается). Аккредитация в Москве: Троцкий Николай, тел. +7 (916) 869-63-62, pr@detskyfond.info; аккредитация в Смоленске: Паневин Алексей, тел. +7 (916) 041-69-77, ippanevin@mail.ru.

Благотворительный фонд "Расправь крылья!" был создан 1 июня 2007 года. С 2008 года фонд реализует в Смоленской области проекты по социальной поддержке выпускников детских домов и интернатов. Два проекта уже завершены: проект по созданию региональной (областной) системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и интернатов "Мост в будущее" (2008-2011 гг.) и проект по содействию профессиональной ориентации и трудоустройству воспитанников и выпускников интернатных учреждений "Найди свой путь" (2012-2013 гг.). Третий проект - проект по социальной поддержке молодых матерей-сирот "Маленькая мама" - существует с 2009 года и реализуется по сей день.