На форуме "Открытые инновации" обсудят отношения роботов и людей и другие вызовы будущего

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МОСКВА, 21 сентября. С 16 по 18 октября в Технопарке "Сколково" пройдет главное событие 2017 года в сфере технологического предпринимательства - Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации".
Пять самых интересных событий третьего дня форума, который будет посвящен образу жизни, амбициям и мечтам человека в эпоху технологического прогресса и ценностям цифрового общества:
Нельзя забывать, что мир сегодня меняется быстрее, чем конкретное общество, а трансляция этих изменений и подготовка человека к взаимодействию с ними становится жизненной необходимостью. Подход, ориентированный на человека, востребован практически во всех сферах B2C сегмента, а специалистов, способных управлять человеческим восприятием, привлекают к работе крупнейшие компании. Илья Осколков-Ценципер на своей лекции расскажет, как управлять восприятием, объединять пожелания заказчика и ожидания потребителя, а также построить успешный бизнес на дизайне эмоций.
Эксперты предсказывают, что в ближайшие десятилетия отношения с роботами станут более популярными, чем взаимодействия с людьми. Человек-партнер перейдет в категорию маргинальных связей. О будущем взаимоотношений между людьми будут рассуждать:
Модератором сессии станет Юлия Таратута, главный редактор сайта о развлечениях и стиле Wonderzine.
В методологии форсайта самые смелые и визионерские идеи собираются из работ научных фантастов. Часто эти идеи становятся пророческими спустя несколько десятилетий после того, как они были озвучены их авторами. Насколько вероятными могут быть такие сценарии и как к ним можно подготовиться? В беседе примут участие Лорен Бьюкес, писательница, работающая в жанре научной фантастики ("Моксиленд", "Сияющие девочки", "Сломанные монстры"), и Карл Шредер, дипломированный футуролог, работающий в жанре киберпанка и космической оперы ("Permanence", "Sun of Suns"). Модератором сессии станет Татьяна Толстая - писатель, публицист, телеведущая.
Виртуальные музеи, медиатеки и культурно-образовательные онлайн-проекты создают новые каналы для передачи и получения знаний. Новый зрительский опыт определяют сетевые коммуникации и цифровые технологии. Как это меняет автора и зрителя? Могут ли виртуальные музеи, экспонаты и спектакли вытеснить реальные? На эти вопросы ответят Гэри И. Виерхеллер, специалист по научным коммуникациям Национального музея новой науки и инноваций, и Александр Фернандес, директор по коммуникациям Музея завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро.
Модератором сессии станет Наталья Синдеева, владелец и генеральный директор телеканала "Дождь".
Кинетический экран, VR и AR технологии, проекция на 270 градусов, карманные камеры, дроны-операторы, лазерные проекторы, трансляция ощущений в мозг - кино после технологий никогда не будет прежним. Меняется не только картинка, но и принципы работы с сюжетом, алгоритмы взаимодействия со зрителем.
Гуру российской киноиндустрии Тимур Бекмамбетов, кинорежиссер, продюсер, сценарист, и Александр Роднянский, продюсер, председатель жюри "Кинотавр", выступят перед участниками "Открытых инноваций" и расскажут о том, что такое кино будущего и изменится ли оно навсегда? Модератором сессии станет Екатерина Мцитуридзе, телеведущая, киновед и кинокритик, глава РОСКИНО.
Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь.
Регистрация для участия в форуме здесь.
Форум "Открытые инновации"
Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/
Контакты для СМИ:
Александра Барщевская,
пресс-секретарь
Фонд "Сколково"
Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657