Ростовская область стала победителем конкурса "ПРОФ-IT.2017"

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Ростовская область стала победителем конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации в рамках форума "ПРОФ-IT.2017". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Донской регион представил проект "Госуслуги Ростовской области в социальных сетях", который занял первое место в номинации "IT в предоставлении государственных и муниципальных услуг".
"Мы собрали наиболее востребованные молодежью услуги - поиск работы, запись в детский сад, подача документов на получение выплат материнского капитала и социальных пособий. Представлен ряд услуг имущественного характера, люди могут сразу оплатить штрафы ГИБДД и налоги. - цитирует пресс-служба министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина.
По словам чиновника, пользователи также смогут записаться на прием к губернатору области и мэру Ростова-на-Дону. "Пилотный проект прошел успешно, и сегодня мы анализируем техническую возможность размещения приложения в других социальных сетях, прорабатываем схемы подключения к приложению дополнительных услуг и сервисов", - добавил он.
Проект работает в социальной сети "ВКонтакте". Ее выбрали для привлечения к пользованию электронными ресурсами молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Общее количество посетителей с момента запуска системы составило 10 тысяч человек, оказано свыше 5 тысяч услуг.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать раздел "Приложения" в социальной сети "ВКонтакте", а затем в поисковой строке ввести "Госуслуги Ростовской области". Далее в меню приложения необходимо ввести учетные данные пользователя портала госуслуг и получить нужную услугу.
По данным на 21 сентября 2017 года на портале госуслуг зарегистрировано более 2,1 млн жителей Ростовской области, что составляет почти 60% активного населения.