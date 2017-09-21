На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкций

Вольное экономическое общество России провело 19 сентября в Доме экономиста Абалкинские чтения на тему "Качественные изменения индустриального ландшафта: фактор войны санкций".

Модератор Абалкинских чтений - Дмитрий Евгеньевич Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", член-корреспондент РАН.

С основным докладом "Качественные изменения глобального индустриального ландшафта" выступил Сергей Александрович Толкачев, руководитель департамента экономической теории ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", д.э.н., профессор.

Он назвал следующие тренды глобального хозяйства: старение и нехватка рабочей силы в развитых странах; дальнейшая урбанизация - к 2025 году урбанизированное население возрастет с 4 до 6 млрд человек, спрос на продукцию тяжелой промышленности, рост производительности и сокращение логистических издержек за счет эффекта масштаба; стремительный рост Африки - самая молодая рабочая сила, медианный возраст населения - 23 года, промышленное производство удвоилось с 2005 по 2014 г. $75 и $157 млрд, вывод 80 млн рабочих мест из Китая в ближайшие годы. "Цифровая экономика с аддитивным производством может привести к смене господствующей индустриальной парадигмы", считает Сергей Александрович. Он полагает, что такой парадигмой станет "глобальный дизайн - глобальное производство".

На Абалкинских чтениях выступили:

Бодрунов Сергей Дмитриевич - президент ВЭО России, Директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.

Ермаков Виктор Петрович - генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Общественный представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите малого и среднего предпринимательства.

Ершов Михаил Владимирович - член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.

Клейнер Георгий Борисович - член президиума ВЭО России, заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН.

Ленчук Елена Борисовна - директор Института экономики РАН, д.э.н., профессор.

Мурычев Александр Васильевич - член президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", председатель совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия"), д.э.н., к.ист.н.

Рустем Махмудович Нуреев - глава департамента экономической теории ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", д.э.н., профессор.

Тетерятников Кирилл Семенович - член правления ВЭО России, генеральный директор ООО "Группа независимых консультантов", к.юр.н.

"В ведущих странах центральные банки играют главную роль в финансировании приоритетных направлений", заявил Михаил Ершов в рамках доклада "Как нейтрализовать санкции в финансовой сфере".

По мнению Александра Мурычева, за последнее время условия для бизнеса улучшились. В качестве условий для роста он обозначил снижение фискальной нагрузки, налогового бремени, доступность кредитования. "Центральный Банк снизил ключевую ставку до 8,5%, но и она недоступна для малого и среднего бизнеса". Он полагает, что для того, чтобы выйти на среднемировой уровень роста в 3-4%, нужно "влить" в экономику 5 трлн рублей.

Александр Бузгалин, член правления ВЭО России, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, руководитель Центра социоэкономики кафедры политической экономии МГУ им. М.В. Ломоносова, выразил мысль, что индустриальное производство, к которому "пристегнули" интернет, на самом деле не меняет содержание труда. "Нужны рабочие, которые не пьют, работают всего по 6-8 часов, и это все равно будет вчерашний день", - считает он.

Виктор Ермаков заявил, что те страны, где 80% ВВП формирует малый и средний бизнес, имеют конкурентное преимущество. Он также отметил, что менее 2% хотят заниматься бизнесом в России, когда в развитых странах это цифра достигает 20%. "По сравнению с другими странами мы проигрываем на порядок везде", - убежден эксперт.

Елена Ленчук отметила, что пока нет программы социального развития, то и нет понимания, какие технологии развивать. "Для того чтобы двигаться необходимо формирование нового кадрового потенциала. Нужна другая система образования", - сказала она.

Георгий Клейнер сообщил: "Когда после интернета людей и интернета вещей появится интернет идей, тогда будут настоящие перемены. Но начинать надо с изменения теории промышленности. Нужна парадигма, которая обеспечит фундамент индустриализации. В экономической политике также не хватает системности".

С докладом о состоянии военно-промышленного комплекса России выступил Рустем Нуреев, глава департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. "Военные операции России довольно дорогие. Они обходятся в 2,5-2,7 млн, и речь идет лишь о действиях на земле. Это привело к тому, что были получены довольно крупные заказы, и портфель заказов растет довольно быстро, но Россия может уступить место Франции к 2018 году", - считает профессор.

По словам Кирилла Тетерятникова, за счет санкций происходят кардинальные изменения. Он отметил тот факт, что впервые на уровне закона США указан статус России как реального противника на уровне Ирана и Северной Кореи. "В законе также обозначено имя главы государства, а такого в мировой практике не было никогда и во времена СССР тоже. Этот закон носит бессрочный характер. Под санкции попадают компании с госучастием. Риски существуют и для железных дорог, производство металла. Видимо надо делать акцент на усиление частного сектора", - считает Кирилл Семенович.