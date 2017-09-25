Благотворительный забег "Патрики бегут" пройдет на Патриарших прудах

Сообщество местных жителей Patriki Daily и культовое место на Патриарших "Пекарня Мишеля" с 2013 года выступают организаторами забега "Патрики бегут". Вскоре к ним присоединилась и студия персонального тренинга PRO TRENER.

И вот уже 30 сентября состоится восьмой забег "Патрики бегут" в поддержку благотворительного фонда "Галчонок", ведь возможность приобщиться к здоровому образу жизни и совершить доброе дело становится все более популярной идеей.

"Патрики бегут" - это история о том, как увлечение нескольких человек превратилось сначала в событие в жизни района, а потом в праздник, куда приезжают со всей Москвы. Забег начинался со знакомства друг с другом жителей района Патриарших, которые завели привычку регулярно бегать. И хотя спорт - сам по себе источник энергии, пробежки в компании со знакомыми, соседями и друзьями стали еще и источником приятного общения. Каждая такая тренировка стала похожа на небольшой забег. Однажды в одном из разговоров на пробежке возникла идея сделать районный дружеский забег, но бегать не просто так, а собирать деньги на благотворительность в пользу подопечных фонда "Галчонок" - детей с органическими поражениями центральной нервной системы.

С каждым годом забег привлекает все больше участников и партнеров. Еще быстрее растет сумма пожертвований: в мае 2016 года забег собрал 387 тыс. рублей, а через год - 600 тыс. рублей. Главным свойством забега остается теплая дружеская атмосфера, вокруг которой кристаллизуется все остальное.

Инициатор забега Алексей Боков отметил: "Спорт и благотворительность - важные цели. Но забег - это прежде всего здоровый дух, настроение и радость от общества друзей. Вот наше главное зернышко добра, которое мы храним и благодаря которому есть все остальное".

Мероприятие начнется 30 сентября в 09:00 в сквере Булгакова и будет состоять из трех дистанций: на 3 км и 5 км, маршрут которых пройдет по переулкам и улицам района, а также на 450 м вокруг Патриарших прудов для детей. Всех участников в день забега и в период подготовки к нему ждет профессиональная разминка от организатора - команды Pro Trener и вкусное угощение от "Пекарни Мишеля".

Только на "Патриках бегут" можно будет увидеть команду бегущих балерин в пачках во главе с Ксенией Белой, возглавляющей хореографическую студию на Патриарших. Тут же побегут заботливые ангелы фонда "Галчонок" - актриса Юлия Пересильд и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Юлия Пересильд в прошлый раз бежала в костюме Бабушки из спектакля СтихоВаренье. Как она будет выглядеть на этот раз - сюрприз, особенно учитывая что к забегу присоединится дружная команда любимых героев из мира анимации "Союзмультфильма".

Пейсером забега выступит Татьяна Логунова - российская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы. "Благотворительный забег - это уникальная возможность помочь другим, совершенствуя себя. Даже если вы бежите впервые, вы помогаете не только детям, а в том числе и себе, делая первые шаги на пути к собственному здоровью", - отметила Татьяна Логунова.

Партнером и организатором детского забега выступит компания "ФермаРоста", которая предоставит подарки, развлечения и полезные угощения марки "ПравильноеМолоко" для участников. Медицинским партнером выступит клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Ланцетъ. Спортивным партнером станет ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, который предоставит подарки для всех участников.

Более подробную информацию о забеге читайте на странице мероприятия в Facebook - https://www.facebook.com/events/127951137832796 .

Контакты для СМИ:

Пресс-служба БФ "Галчонок"

Мария Сафронова

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