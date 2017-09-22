Более 300 дворов и скверов благоустроят в Приморье в 2017 году

Более 300 дворов, скверов и парков Приморского края благоустроят в 2017 году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом заявил губернатор региона Владимир Миклушевский в эфире телепередачи "Ответы" на телеканале "ОТВ-Прим".

"Бывает так, что дом сдан 30-50 лет назад, и на протяжении многих лет после этого во дворе ничего не делается. Я имею ввиду ремонт или укладку асфальта, установку или замену детских площадок и прочие работы. Благодаря новому проекту, с инициативой реализации которого выступил президент Владимир Путин, в крае начали приводить в порядок дворы и общественные территории: парки, скверы, площади, пешеходные зоны", - отметил Миклушевский.

Программа рассчитана на пять лет, до 2022 года, 2017 год является пилотным годом.

Губернатор отметил, что все объекты, которые сейчас включают в пятилетнюю программу, должны выбирать сами жители.

"Это позиция президента России Владимира Путина и моя лично - в такие проекты должны вовлекаться люди, которые живут в городах и поселениях края. Хочу еще раз напомнить главам муниципальных образований, что за срыв сроков реализации программы или за некачественное выполнение работ, главы городов и поселений несут личную ответственность", - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что все запланированные на этот год работы должны быть готовы к декабрю.

В Приморье уже началась сдача первых объектов. "Благодаря программе в Уссурийске практически с нуля создан парк имени Чумака - прекрасное место для отдыха жителей. Сегодня туда приходят сотни горожан, и для нас это самый лучший результат", - привела пресс-служба слова директора департамента ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко.