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В Санкт-Петербурге в восьмой раз начались Недели Северных стран

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22 сентября, 12:33 UTC+3

В насыщенной программе – мероприятия в области архитектуры, литературы, экологии, истории, кино, музыки

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© Оргкомитет фестиваля "Недели северных стран"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября 2017/Генеральное консульство Норвегии в Санкт-Петербурге/. В четверг, 21 сентября, на площадке нового культурного и делового кластера "Порт Севкабель" открылся масштабный художественный эколого-урбанистический проект с видом на воду Waterfront. Его цель - представить опыт Северных стран в трансформации городских промышленных территорий, когда индустриальные функции города уступают место общественным экологичным пространствам. На экспозиции представлены работы, выполненные в разных техниках, от крупных "индустриальных" арт-объектов до саунд-арта и сложных инсталляций с использованием видеопроекций.

В числе участников проекта: Павел Игнатьев (автор памятника зодчему Трезини на набережной лейтенанта Шмидта), Андрей Рудьев (автор инсталляции с пингвинами в Музее Арктики и Антарктики), Сергей Филатов (мастер саунд-объектов, лауреат премии Сергея Курехина), Марина Алексеева, скульптор Сергей Денисов, Сергей Катран, Вероника Рудьева-Рязанцева, SASHAPASHA, Якоб Ремин и другие.

В рамках проекта запланирована двухдневная дискуссия, вошедшая в программу X Петербургского международного инновационного форума, где урбанисты, девелоперы, архитекторы России и Северных стран поделятся опытом освоения берегов. Выставка открыта до 26 сентября c 12 до 21 часа, вход свободный.

С 21 по 23 сентября в городе проходит масштабный Российско-финляндский культурный форум и ретроспектива фильмов Аки Каурисмяки, которая приурочена к 60-летию финского кинорежиссера (киноцентр "Родина" и кинозал Иоанновского равелина Петропавловской крепости).

C 22 сентября по 22 октября в ресторане "Центральный" стартуют недели финской кухни, приуроченные к старту фестиваля "Недели Северных стран в Петербурге". Меню создал Янне Ювонен.

На фестивале "Открой свою Европу в Эрмитаже" 23 сентября Северные страны традиционно представят общий стенд и проведут национальные мероприятия. Фестиваль в Эрмитаже пройдет в сотрудничестве с Представительством ЕС в России.

В этот же день двери откроют Генеральное консульство Финляндии, где расскажут об образовании, обширной программой порадует Шведский уголок Генерального консульства Швеции на Малой Конюшенной. В Детской библиотеке иностранной литературы стартует программа библиотечно-креативного пространства "Здесь читают дети".

23 сентября в 16.00 в Музее нонконформистского искусства норвежский искусствовед Кристоффер Долмен на лекции "Искусство и ландшафт" расскажет об основных тенденциях художественной жизни Норвегии.

С 25 сентября по 15 октября 2017 в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского будет работать выставка, приуроченная к столетию выхода романа Кнута Гамсуна "Соки земли".

26 сентября в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоится концерт "Джаз Северных стран", на котором легкую джазовую импровизацию представят ведущие музыканты каждой из пяти Северных стран и из Санкт-Петербурга.

Продолжаются различные выставки: современное норвежское искусство можно посмотреть в Музее нонконформистского искусства на Пушкинской, 10, где проходит выставка "Арктическая истерия". Современные датские художники представляют проект "Окружение цикличности" в Музее стрит-арта (ш. Революции, 84), а в Институте Финляндии показывают "Helsinki, mon amour" - собрание впечатлений петербургской художницы и комиксистки Маши Богатовой из поездки по Хельсинки и его окрестностям (ул. Большая Конюшенная, 8).

Фестиваль "Недели Северных стран в Петербурге" продлится до 21 октября.  Программа подготовлена дипломатическими миссиями и культурными институтами Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и Финляндии в России при поддержке Совета министров Северных стран и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в тесном сотрудничестве с петербургскими партнерами. 

Контакты:

Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела культуры и коммуникаций Генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 612-41-00

Полная программа: www.nordicweeks.ru

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