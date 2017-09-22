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Приморье получило 1,4 млрд руб. на восстановление поврежденных тайфуном "Лайонрок" дорог

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22 сентября, 12:40 UTC+3

В текущем году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 мостов

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После тайфуна "Лайонрок" автомобильный мост на реке Арзамазовка Ольгинского района, 12 сентября 2016 года

© Юрий Смитюк/ТАСС

Приморский край получил 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление дорог и мостов, поврежденных в прошлом году тайфуном "Лайонрок". Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Швора.

"Общий ущерб автомобильным дорогам был оценен комиссией в 3,7 млрд рублей, на данный момент мы получили из федерального бюджета около 1,4 млрд", - сказал он.

Глава департамента отметил, что уже освоено более 70% выделенных средств. Полностью все поврежденные автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты - в 2018 году. В текущем году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 путепроводов. Также будут приобретены большой и средней автодорожные разборные мосты. Как отметил глава региона Владимир Миклушевский, такие мобильные конструкции необходимы Приморью, постоянно подвергающему наводнениям.

В начале августа в крае прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов. Стихия разрушила 45 участков автодорог, прекратилось транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.

На ВЭФ-2017 во время двусторонней встречи с президентом России Владимир Миклушевский обратился с просьбой о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий. По словам губернатора, инициатива одобрена и соответствующий документ уже подписан Владимиром Путиным.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тыс. земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Размыто или лишились асфальтового покрытия 500 км дорог. По данным властей, были разрушены 32 моста, причем восемь из них не подлежат восстановлению.

В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 годы.

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