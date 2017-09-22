Бизнес-форум "Атланты" пройдет в Москве 5-6 октября

5 и 6 октября 2017 года в Crocus City Hall вновь состоится ключевое деловое событие года - российский бизнес-форум "Атланты", созданный компанией Winning The Hearts Group специально для предпринимателей и управленцев.

"Атланты" - это уникальная коммуникационная площадка для малого и среднего бизнеса с активным вовлечением представителей крупного бизнеса для обмена идеями, опытом и видением процессов.

Второй год подряд партнерами бизнес-форума становятся такие организации, как Московская школа управления СКОЛКОВО - кузница новой предпринимательской и корпоративной элиты России, Альфа-Банк - финансовая структура с самым инновационным подходом к традиционному сектору экономики, EY - европейская компания с нестандартной для русской действительности организацией и установкой на поддержку предпринимательства, Агентство стратегических событий Подъежики - event-агентство, которое входит в топ-100 лучших в мире и способно воплотить в жизнь любой креатив.

Проводниками современных настроений и рупорами идей "Атлантов" на сцене становятся не только статусные и узнаваемые фигуры, но прежде всего самобытные и наполненные энергией созидать бизнесмены: Михаил Фридман (Альфа-Групп), Вадим Мошкович (Русагро), Александр Бречалов (ВРИО Удмуртии), Дейв Вайсер (Gett), Андрей Шаронов (СКОЛКОВО), Дмитрий Морозов (Biocad), Леонид Богуславский (ru-Net), Аркадий Пекаревский (SELA), Оскар Хартманн (KupiVIP, Рыбаков Фонд), Михаил Кучмент (Hoff), Вадим Дымов (Дымов), Виктор Семенов (Белая Дача), Александр Ивалев (EY), Алексей Васильчук (RestART) и еще более 50 ТОП- предпринимателей России.

Заданный тон движения вперед поддерживают участники форума - более 3000 состоявшихся бизнесменов "одной крови": не желающие останавливаться на достигнутом, готовые делиться своими успехами и ошибками и учиться "друг об друга", способные объединиться и влиять на развитие и улучшение экосистемы бизнеса в России.

У организаторов богатый опыт в разработке новейших концепций и эффективных форматов для, казалось бы, всем понятных задач. Сочетание выступлений и панельных дискуссий, интерактивных круглых столов (Бизнес-Баня), закрытых доверительных встреч с топ-спикерами, менторской гостиной, удобного мобильного приложения и выставки потенциальных провайдеров новых услуг превращает два дня "Атлантов" в микс контента, знакомств, решений, инсайтов, контрактов и вдохновения на следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни.

Особая атмосфера создается с помощью нескольких слагаемых успеха: качества спикеров и аудитории, новаторских для России форматов проведения конференции и по-настоящему глобальной задачи и смысла.

Ведущей темой форума в этом году станет масштабность мышления успешного человека и предпринимателя, способного оценивать и прогнозировать будущее, анализировать мировые и внутренние рынки, видеть новые цели и бизнес-модели, которые не видят другие. Именно умение мыслить стратегически и глобально определяет суперуспех в бизнесе, позволяет предпринимателям всегда идти на шаг впереди остальных и творить историю в масштабах страны и мира. Перед организаторами и спикерами форума стоит важная и ответственная задача - поделиться опытом и знаниями с теми, кто еще не нашел ответ на главный вопрос - как мыслят успешные люди.

Долгосрочные стратегии и микро-решения, актуальные кейсы и инновационные бизнес-модели, выходы на международные рынки и привлечение инвестиций, трендовые технологии и digital-будущее, диверсификация и необходимость трансформации на разных этапах развития, правила жизни и бизнеса - вот круг разнокалиберных интересов бизнес-форума и тем для исключительно честных дискуссий и ответов на вопросы.

"Атланты" - это больше, чем форум, это бизнес-сообщество для малого и среднего предпринимательства, основная миссия которого помощь в трансформации малого бизнеса в средний, а среднего - в крупный. Регулярные онлайн и оффлайн-мероприятия в течение года поддерживают ту искру мотивации и вдохновения на прорыв, которую разжигает большой форум.

Круг равных, менторская программа, образовательные и развлекательные мероприятия, закрытые встречи с успешными людьми, формирование бизнес-консьерж службы создают среду безусловной и непрекращающейся поддержки.

В рамках программы российского бизнес-форума "Атланты" - 2017 будут работать:

Основная площадка и Market place - для обсуждения сфокусированных бизнес-тем, проведения выставок, лекций, дискуссий, выступлений хедлайнеров и ТОП-спикеров.

Менторская гостиная (новый формат) - площадка для встреч и знакомств с лидерами российского бизнес-сообщества и топ-менеджмента.

Мобильное приложение или "Бизнес-Tinder: знакомство в два клика" (новый формат) - рабочий инструмент на форуме для знакомств и навигации.

В этом году окончание деловой программы ознаменуется дебатами виднейших представителей бизнес-элиты. Особое место на форуме займет вечерняя программа, которая усилит эффект от участия в мероприятии. Далее участники смогут продолжить общение в неформальной обстановке

Свою историю постоянного развития начать может каждый, кто чувствует, что готов.

Новый старт - 5 и 6 октября в Crocus City Hall на флагманском событии - Атланты-2017! Вместе сильнее!

Ознакомиться с программой и спикерами форума вы можете на сайте Atlanty.ru

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