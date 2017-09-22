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День предприятия "Швабе" отмечен запуском уникального литейного производства

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22 сентября, 14:26 UTC+3

Цех, аналогов которому в России нет, позволяет изготавливать высокоточные отливки из алюминиевых, стальных и медных сплавов методом литья под высоким давлением и литья по выплавляемым моделям

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© Пресс-служба холдинга "Швабе"

На одной из ведущих производственных площадок холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех в Екатеринбурге состоялся запуск уникального для России литейного производства в рамках празднования Дня предприятия. В торжественной церемонии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Предприятие холдинга "Швабе" - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) известно своей богатой историей и на протяжении многих лет является одним из крупнейших заводов оптической отрасли России. Сегодня высокотехнологичная производственная площадка активно модернизируется. На ее базе разрабатываются и выпускаются оптико-электронные системы для национальной обороны и гражданской сферы, медицинская, измерительная, геодезическая и другая техника.

"С 2010 года мы планомерно проводим модернизацию литейного производства. Сегодня, в День предприятия, торжественно запущен современный цех, аналогов которому в России нет. Он позволяет изготавливать высокоточные отливки из алюминиевых, стальных и медных сплавов методом литья под высоким давлением и литья по выплавляемым моделям. За этим важным достижением стоит труд большого количества сотрудников предприятия. Мы - одна команда, сплоченная работа которой позволяет достигать высоких результатов, способствующих процветанию и успешному развитию родного завода и региона в целом", - отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Старт уникальному высокоточному литейному производству на УОМЗ в рамках празднования Дня предприятия дали почетные гости, среди которых присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, а также глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и другие официальные лица.

"Завод успешно встраивается в цифровую экономику, о необходимости развития которой говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. УОМЗ комфортно чувствует себя в сфере высоких технологий и обновляет производственные мощности. С запуском новых плавильных печей литейного производства завод станет одним из лучших в стране по сложности и качеству отливок. Для сотрудников УОМЗ созданы отличные условия. Достойная зарплата и помощь с жильем, медицинское обслуживание, ведомственные детсады, поддержка физкультуры и спорта - все это позволяет привлечь лучшие кадры", - сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия глава региона вручил сотрудникам УОМЗ государственные награды. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен директор центра внешнеэкономической деятельности Сергей Виткалов, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Владимир Пелихов. Помимо этого работникам предприятия были также вручены почетные грамоты губернатора Свердловской области, а также награды Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Союза машиностроителей России и Госкорпорации Ростех.

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