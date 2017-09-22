Громыко: модернизация компаний зависит от освоения проектного подхода в подготовке кадров

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Подготовка будущих кадров - одна из ключевых стратегических задач, решением которой сегодня заняты российские предприятия. В этом году Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) впервые запускает всероссийский научно-технический конкурс "Инженериада", который предполагает создание среды для формирования и развития инженерного мышления у одаренных детей. В преддверии старта проекта в Техническом университете УГМК состоялось открытие форума с участием педагогов, школьников и экспертов с целью отработки новых подходов к проектному образованию. О том, почему необходимо модернизировать образовательную инфраструктуру и как такие проекты помогают развивать предприятия, рассказал директор Института опережающих исследовании имени Е. Л. Шифферса, профессор, академик РАЕН Юрий Громыко.
- Юрий Вячеславович, на образовательном форуме у вас запланирован ряд выступлений. О чем именно в них пойдет речь?
- Нас очень интересует продвижение в технологических проектах, которые связаны с соединением заказов предприятий и работы педагогов, поскольку это требует совершенно новых подходов к проектному образованию, где очень важно учить детей не просто выполнению заданий, а формированию проектного замысла. И это, с одной стороны, требует серьезного отношения со стороны предприятий, потому что именно они должны предлагать задания для такого типа сложных решений. С другой стороны, это связано с подготовкой педагогов, которые могли бы эти сложные случаи, кейсы и задачи фактически развернуть в систему учебной работы детей. Это связано с особым отношением к проектному подходу, потому что именно от освоения проектного подхода и формирования инженерных умений зависит судьба России, в том числе индустриализация и модернизация предприятий.
- По вашему мнению, проект "Инженериада" может помочь в этом?
- Конечно. Мне кажется, модернизация предприятий - это, в общем-то, веление времени. <...> Нам придется осуществлять модернизацию, технологический прорыв. И с этой точки зрения вопрос инженерных кадров, которые способны создавать новые технологии, развивать инфраструктуру - это будет обязательный наиболее востребованный элемент. <...> На мой взгляд, мы находимся на пороге сложнейшей инфраструктурной революции, один из важнейших вопросов в том, что будет с нашими лучшими индустриальными производственными гигантами. Должна быть сформирована программа "Заводов развития", то есть тех образцовых заводов, где коллективы действительно осуществляют рывок и модернизацию и которые станут основой промышленной революций в России. Мне кажется, что УГМК - одна из таких компаний, которая может стать основой форвардных заводов России, заводов развития.
- Насколько реально из большого производственного процесса выделить для ребенка, пусть и для старшеклассника, задачу, которая была бы ему по плечу?
- Только если кейсы правильно сформулированы, и это задача инженеров предприятия. Если проведена экспертная проработка, и затем они переведены в учебную задачу, то дети могут предлагать решения, про которые часто не думают привыкшие уже к рутине и включенные в процесс ограничений представители предприятия. Потому что решение может возникнуть с неожиданной стороны, и отсутствие тех ограничений, в том числе социальных, позволяет найти совершенно нестандартные решения. И мы в этом очень много раз убеждались.
- Готовы ли сегодня сами педагоги помогать детям в реализации их проектов?
- Нам необходима специальная инженерно-педагогическая инфраструктура, где должны быть люди, которые заинтересованы в модернизации предприятий и развитии новых технологий, должны быть подобраны эксперты, которые могут эти кейсы с разных сторон обсудить, и, наконец, должны быть педагоги, которые это будут связывать не с ранней специализацией ребенка, где его просто нагружают какими-то тяжелыми сведениями про сложно устроенную промышленность, а связывать с некоторой креативной формой его собственного действия. Соединение трех этих элементов обеспечивает успех, но это требует специальной образовательной инфраструктуры.
- То есть в этом случае должна быть федеральная инициатива?
- Да, в том числе. Думаю, она обязательно будет, потому что мы находимся на пороге того, как можно проектное образование соединить с рядом идей восстановления качества образования, которое было в советской школе. Я здесь являюсь сторонником метапредметного подхода, потому что мне кажется, что за счет метапредметного подхода - возможности видеть общие схемы, в том числе в конкретном предметном содержании, то есть возможность понимать, что такое знание метапредметных технологий, общий уровень академической успешности и проектного образования могут быть соединены. Это потребует в подготовке педагогов определенной логической революции, то есть должен резко возрасти интеллектуальный уровень педагога.
- На ваш взгляд, сколько времени необходимо для того, чтобы этот подход уже начал активно применяться в образовании повсеместно?
- На самом деле, все создано. Проектное образование сейчас идет по всем регионам. <...> Сейчас накоплено достаточное количество результатов и кейсов, среда уже создана, где это все формируется. Дальше все зависит от интенсивности и желания местных групп - школ, предприятий, вузов, органов власти. Нужны просто организационные решения, небольшие усилия и дружественная среда.