В ЮУрГУ состоялась презентация Центра компьютерного инжиниринга

Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей

Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей 21 сентября, 22:20

20 сентября в ЮУрГУ гостям и сотрудникам университета презентовали Центр компьютерного инжиниринга.

В рамках презентации состоялась научно-практическая конференция "Современные цифровые технологии в индустрии 4.0: тренды и вызовы". В ней приняли участие ректор университета Александр Шестаков, генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов, вице-президент Siemens PLM Software в России и СНГ Виктор Беспалов, а также представители правительства Челябинской области Константин Захаров, Василий Кокорюкин и другие специалисты.

"То собрание, которое сегодня имеет место быть - начало большого пути, который очень важен для нашего университета и для развития промышленности Большого Урала и Российской Федерации", - отметил в приветственном обращении к собравшимся ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

"Мы прошли путь от политехнического института, который работал в условиях военного времени, до международного научного центра. В течение этого времени мы отвечали на вызовы времени: создавали танки, ракеты и системы управления. Новый вызов - цифровая экономика, и мы к нему готовы", - отметил в своей речи проректор по стратегическому развитию университета, научный руководитель Центра компьютерного инжиниринга Андрей Келлер. Он напомнил, что в университете работают 10 высших школ и институтов широкого профиля, созданы научные центры в обсласти опытного машиностроения, нанотехнологий и композиционных материалов, а суперкомпьютер вуза входит в тройку лучших университетских суперкомпьютеров России.

Основной темой пленарного заседания конференции стали современные тренды и новые технологии в Индустрии 4.0.

Генеральный директор Siemens PLM Software в России и СНГ Виктор Беспалов отметил высокий уровень развития цифровых технологий в ЮУрГУ и пожелал успехов коллективу Центра компьютерного инжиниринга. Создание лаборатории цифровых инжиниринговых технологий в рамках ЦКИ стало возможным благодаря тесному взаимодействию с компанией Siemens, и теперь центр будет оказывать инжиниринговые услуги крупнейшим предприятиям региона.

Директор представительства Siemens PLM Software на Урале Вячеслав Исаев рассказал, как за последние годы изменился мир вокруг нас. Некогда популярную операционную систему Symbian в телефонах Nokia сменили устройства, работающие на платформах Android и iOS. На смену типовому производству автомобилей пришла кастомизированная сборка машин на заказ. Аналогичные, без преувеличения, революционные преобразования, происходят и во всех отраслях промышленности.

Главный конструктор цифровых систем проектирования ПАО "КАМАЗ" Алексей Пуртов рассказал о современных системах проектирования, а генеральный директор ООО "Адванс Инжиниринг" Дмитрий Мальцев провел презентацию многостороннего сотрудничества своего предприятия, Центра компьютерного инжиниринга и Siemens PLM Software.

Презентация Центра компьютерного инжиниринга и торжественная церемония открытия лаборатории цифровых инжиниринговых технологий началась с разрезания ленты Александром Шестаковым, Виктором Беспаловым и первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым.

"Сегодня мы являемся свидетелями особенного события. По сути дела, центр, созданный на базе Южно-Уральского государственного университета будет иметь прикладное значение, как для науки, так и для бизнеса - бизнеса, ориентированного на создание действующих моделей, новых инженерных продуктов. В этом центре будет создана система дополнительного образования для детей. Я убежден, что у него будет яркое, красивое будущее. На уровне страны мы будем находиться на высоких позициях", - отметил Евгений Редин.

Самое наукоемкое подразделение Центра компьютерного инжиниринга - отдел моделирования и расчетов. Именно здесь находится точка генерации новых технических решений. Фактически, это своеобразный заказчик для конструкторского отдела, который впоследствии будет воплощать в жизнь смелые конструкторские идеи. Подразделение оснащено всей линейкой программных продуктов, которые в настоящее время существуют на рынке. Ключевое программное обеспечение предоставлено компанией-партнером Siemens. Ядро сотрудников сформировано из выпускников кафедры "Прикладная механика" ЮУрГУ. Всего в ЦКИ работает 32 человека, но в работе задействован весь университет - научные лаборатории, исследовательские центры и инженерный состав.

В продолжение мероприятия прошли панельные дискуссии, к которым могли присоединиться все желающие.

В рамках презентации состоялось знакомство гостей университета с научными лабораториями и центрами. Свои двери открыли НИИ "Опытное машиностроение", НОЦ "Экспериментальная механика", лаборатория физического моделирования термомеханических процессов, НОЦ нанотехнологий и лаборатория суперкомпьютерного моделирования. Знакомство с ресурсами и научно-исследовательскими площадками не оставило равнодушными профессионалов инжиниринга."Мероприятие подготовлено очень комплексно, и мы посмотрели большое количество лабораторных баз. Поражает уровень исследований, как в академическом русле, так и в производственно-технологическом", - делится заместитель директора по информационному технологическому сопровождению в Уральском инженерном технологическом центре Владимир Дубинин.