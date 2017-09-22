Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЮУрГУ состоялась презентация Центра компьютерного инжиниринга

Новости партнеров
22 сентября, 17:06 UTC+3

Центр будет оказывать инжиниринговые услуги крупнейшим предприятиям региона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4585212.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4585212.sliderLength-1}}
© Олег Игошин
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин (слева направо)
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин (слева направо)
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин (слева направо)
© Олег Игошин
© Олег Игошин
Выбор редакции
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге 22 сентября, 12:40
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей 21 сентября, 22:20
Пожар в здании десятиэтажной гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек 21 сентября, 19:38
Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э. Хандли
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства 21 сентября, 12:41
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion 21 сентября, 5:01
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса" 20 сентября, 15:20
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4585212'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4585212'].sliderLength - 1}}
+
© Олег Игошин
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин (слева направо)
© Олег Игошин
© Олег Игошин

20 сентября в ЮУрГУ гостям и сотрудникам университета презентовали Центр компьютерного инжиниринга.

В рамках презентации состоялась научно-практическая конференция "Современные цифровые технологии в индустрии 4.0: тренды и вызовы". В ней приняли участие ректор университета Александр Шестаков, генеральный директор Центра управления проектами в промышленности Владимир Пастухов, вице-президент Siemens PLM Software в России и СНГ Виктор Беспалов, а также представители правительства Челябинской области Константин Захаров, Василий Кокорюкин и другие специалисты.

"То собрание, которое сегодня имеет место быть - начало большого пути, который очень важен для нашего университета и для развития промышленности Большого Урала и Российской Федерации", - отметил в приветственном обращении к собравшимся ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

"Мы прошли путь от политехнического института, который работал в условиях военного времени, до международного научного центра. В течение этого времени мы отвечали на вызовы времени: создавали танки, ракеты и системы управления. Новый вызов - цифровая экономика, и мы к нему готовы", - отметил в своей речи проректор по стратегическому развитию университета, научный руководитель Центра компьютерного инжиниринга Андрей Келлер. Он напомнил, что в университете работают 10 высших школ и институтов широкого профиля, созданы научные центры в обсласти опытного машиностроения, нанотехнологий и композиционных материалов, а суперкомпьютер вуза входит в тройку лучших университетских суперкомпьютеров России.

Основной темой пленарного заседания конференции стали современные тренды и новые технологии в Индустрии 4.0.

Генеральный директор Siemens PLM Software в России и СНГ Виктор Беспалов отметил высокий уровень развития цифровых технологий в ЮУрГУ и пожелал успехов коллективу Центра компьютерного инжиниринга. Создание лаборатории цифровых инжиниринговых технологий в рамках ЦКИ стало возможным благодаря тесному взаимодействию с компанией Siemens, и теперь центр будет оказывать инжиниринговые услуги крупнейшим предприятиям региона.

Директор представительства Siemens PLM Software на Урале Вячеслав Исаев рассказал, как за последние годы изменился мир вокруг нас. Некогда популярную операционную систему Symbian в телефонах Nokia сменили устройства, работающие на платформах Android и iOS. На смену типовому производству автомобилей пришла кастомизированная сборка машин на заказ. Аналогичные, без преувеличения, революционные преобразования, происходят и во всех отраслях промышленности.

Главный конструктор цифровых систем проектирования ПАО "КАМАЗ" Алексей Пуртов рассказал о современных системах проектирования, а генеральный директор ООО "Адванс Инжиниринг" Дмитрий Мальцев провел презентацию многостороннего сотрудничества своего предприятия, Центра компьютерного инжиниринга и Siemens PLM Software.

Презентация Центра компьютерного инжиниринга и торжественная церемония открытия лаборатории цифровых инжиниринговых технологий началась с разрезания ленты Александром Шестаковым, Виктором Беспаловым и первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым.

"Сегодня мы являемся свидетелями особенного события. По сути дела, центр, созданный на базе Южно-Уральского государственного университета будет иметь прикладное значение, как для науки, так и для бизнеса - бизнеса, ориентированного на создание действующих моделей, новых инженерных продуктов. В этом центре будет создана система дополнительного образования для детей. Я убежден, что у него будет яркое, красивое будущее. На уровне страны мы будем находиться на высоких позициях", - отметил Евгений Редин.

Самое наукоемкое подразделение Центра компьютерного инжиниринга - отдел моделирования и расчетов. Именно здесь находится точка генерации новых технических решений. Фактически, это своеобразный заказчик для конструкторского отдела, который впоследствии будет воплощать в жизнь смелые конструкторские идеи. Подразделение оснащено всей линейкой программных продуктов, которые в настоящее время существуют на рынке. Ключевое программное обеспечение предоставлено компанией-партнером Siemens. Ядро сотрудников сформировано из выпускников кафедры "Прикладная механика" ЮУрГУ. Всего в ЦКИ работает 32 человека, но в работе задействован весь университет - научные лаборатории, исследовательские центры и инженерный состав.

В продолжение мероприятия прошли панельные дискуссии, к которым могли присоединиться все желающие.

В рамках презентации состоялось знакомство гостей университета с научными лабораториями и центрами. Свои двери открыли НИИ "Опытное машиностроение", НОЦ "Экспериментальная механика", лаборатория физического моделирования термомеханических процессов, НОЦ нанотехнологий и лаборатория суперкомпьютерного моделирования. Знакомство с ресурсами и научно-исследовательскими площадками не оставило равнодушными профессионалов инжиниринга."Мероприятие подготовлено очень комплексно, и мы посмотрели большое количество лабораторных баз. Поражает уровень исследований, как в академическом русле, так и в производственно-технологическом", - делится заместитель директора по информационному технологическому сопровождению в Уральском инженерном технологическом центре Владимир Дубинин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
В ЮУрГУ состоялась презентация Центра компьютерного инжиниринга
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
2
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
3
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
4
Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана
5
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
6
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
7
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама