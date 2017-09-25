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"МРСК Урала" обратилось с жалобой в прокуратуру Челябинской области на "Челябэнергосбыт"

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25 сентября, 10:46 UTC+3

По данным сетевой компании, сбытовики должны 3 млрд руб., это около 90% от всей дебиторской задолженности перед филиалом МРСК

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Электросетевая компания ОАО "МРСК Урала" обратилось в прокуратуру Челябинской области с жалобой на деятельность ПАО "Челябэнергосбыт". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"МРСК Урала" просит ведомство провести проверку исполнения законодательства субъектом электроэнергетики – гарантирующим поставщиком ПАО "Челябэнергосбыт", осуществляющим свою деятельность на территории Челябинской области. К началу осенне-зимнего периода 2017-2018 годов задолженность "Челябэнергосбыт" превысила 3 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

По данным компании, это составляет около 90% от всей дебиторской задолженности перед филиалом ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго", который осуществляет свою деятельность на Южном Урале. Данная задолженность в шесть раз превышает объемы годовой ремонтной и в два раза годовой инвестиционной программ челябинского филиала компании.

В официальном обращении ОАО "МРСК Урала" в прокуратуру приводятся факты говорящие, что с момента появления в структуре собственников ПАО "Челябэнергосбыт" новых бенефициаров, аффилированных с АО "Межрегионсоюзэнерго", гарантирующим поставщиком фактически было осуществлено участие в сделках, создающих угрозу нецелевого использования денежных средств. "Задолженность с гарантирующего поставщика взыскивается ОАО "МРСК Урала" в судебном порядке. Из всего многомиллиардного долга "Челябэнергосбыт", находящейся в разногласиях является всего порядка 200 млн рублей", - отметили в компании.

Справка

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - АО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. 

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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