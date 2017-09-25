Более 120 компаний из 11 стран представят проекты на нефтегазовой выставке в Югре

Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 12:25
РВИО: на памятнике Калашникову не будет новых изображений взамен ошибочногоОбщество 25 сентября, 12:07
Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018Спорт 25 сентября, 12:06
Власти Подмосковья допускают возможность досмотра учеников после инцидента в ИвантеевкеОбщество 25 сентября, 12:05
Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в КраснодареСпорт 25 сентября, 12:03
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 мартаЭкономика и бизнес 25 сентября, 12:00
История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора ХорошавинаПроисшествия 25 сентября, 11:58
РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории АвстралииКосмос 25 сентября, 11:58
Собянин посетил открывшийся в Москве после ремонта родильный дом ГКБ №40Москва 25 сентября, 11:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУРГУТ (Ханты-Мансийский автономный округ), 25 сентября. /ТАСС/. Более 120 компаний из России, Австрии, Финляндии, Франции, Словении, Словакии, Германии, Сербии, Белоруссии, КНР и Японии представят инновационные проекты на XXII Международной специализированной выставке "Сургут. Нефть и Газ - 2017", которая откроется в среду в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
"В выставочном проекте принимают участие порядка 120 компаний из 20 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Кирова, Ростова-на-Дону, Барнаула, Казани, Уфы, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Чебоксар, Томска, Сургута и других. Среди стран зарубежья: Австрия, Финляндия, Франция, Словения, Словакия, Германия, Сербия, Белоруссия, Китай, Япония. Гости и участники уже ознакомились с образцами представленной техники и оборудования, а также с экспозициями предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности", - сказали там.
В этом году экспоненты представят оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, систем контроля технологических параметров при бурении, капитальном и текущем ремонтах скважин, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством, трубопроводную и запорную арматуру, металлоизделия, контрольно-измерительные приборы, продукцию нефтехимического и химического производства, технологии и оборудование для обеспечения экологической, промышленной, пожарной безопасности предприятий, строительную, дорожную, автомобильную спецтехнику и многое другое.
По словам организаторов, выставка станет площадкой для обсуждения новых актуальных проблем в нефтегазовой отрасли. "Ключевой темой для обсуждения в этом году стало "Бережливое производство". На площадке выставки проходят конференции, мастер-классы, семинары и презентации в сфере топливно-энергетического комплекса", - добавили в департаменте.
Специализированная выставка продлится до 29 сентября.