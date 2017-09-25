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Более 120 компаний из 11 стран представят проекты на нефтегазовой выставке в Югре

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25 сентября, 11:28 UTC+3

Ключевой темой для обсуждения в этом году станет "Бережливое производство"

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СУРГУТ (Ханты-Мансийский автономный округ), 25 сентября. /ТАСС/. Более 120 компаний из России, Австрии, Финляндии, Франции, Словении, Словакии, Германии, Сербии, Белоруссии, КНР и Японии представят инновационные проекты на XXII Международной специализированной выставке "Сургут. Нефть и Газ - 2017", которая откроется в среду в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"В выставочном проекте принимают участие порядка 120 компаний из 20 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Кирова, Ростова-на-Дону, Барнаула, Казани, Уфы, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Чебоксар, Томска, Сургута и других. Среди стран зарубежья: Австрия, Финляндия, Франция, Словения, Словакия, Германия, Сербия, Белоруссия, Китай, Япония. Гости и участники уже ознакомились с образцами представленной техники и оборудования, а также с экспозициями предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности", - сказали там. 

В этом году экспоненты представят оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, систем контроля технологических параметров при бурении, капитальном и текущем ремонтах скважин, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством,  трубопроводную и запорную арматуру, металлоизделия, контрольно-измерительные приборы, продукцию нефтехимического и химического производства, технологии и оборудование для обеспечения экологической, промышленной, пожарной безопасности предприятий, строительную, дорожную, автомобильную спецтехнику и многое другое.

По словам организаторов, выставка станет площадкой для обсуждения новых актуальных проблем в нефтегазовой отрасли. "Ключевой темой для обсуждения в этом году стало "Бережливое производство". На площадке выставки проходят конференции, мастер-классы, семинары и презентации в сфере топливно-энергетического комплекса", - добавили в департаменте.

Специализированная выставка продлится до 29 сентября.

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