Вадим Репин представит лучшие образцы высокой культуры России в Японии

МОСКВА, 25 сентября 2017 г. /Министерство культуры РФ/. Всемирно известного скрипача Вадима Викторовича Репина можно по праву считать олицетворением российско-японского сотрудничества. В конце сентября - начале октября он познакомит японскую публику с Транссибирским арт-фестивалем, который проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны".

На пресс-завтраке в Москве 12 сентября Вадим Репин заметил: "Япония для меня - особая страна. Во многих смыслах. Мой первый концерт там был в 1986 году. С того момента я бывал в этой стране каждый сезон, порой, два, три, а в этом году четыре раза, с разными проектами. Это и моя долголетняя дружба с одним из лучших оркестров на планете - NHK в Токио. Для нас, музыкантов, это один из самых престижных коллективов. Очень многие мои коллеги из Японии принимали участие в Транссибирском арт-фестивале, но отдельно я бы упомянул личность Кент Нагано, который провел наш самый первый концерт. Теперь на пятилетний юбилей “Транссиба” я вновь попросил его встать за пульт на открытии фестиваля в 2018 году".

Вадим Викторович рассказал об авторском проекте примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой "Amore": "Нельзя придумать проекта лучше для открытия Транссибирского арт-фестиваля. Это абсолютная премьера для Японии: три совершенно новых балета, которые друг на друга ничем не похожи, и ты можешь за один вечер пережить три разных мира балетного искусства. Балет Посохова, который грандиозен, музыкально настолько сильный, что в дрожь бросает, после этого - очень задумчивый балет П. де Бана, более философский, спокойный, можно насладиться именно движением, а в третьем присутствует и юмор, и потрясающая музыка Моцарта. Один из интереснейших проектов, которые я видел".

Сольная программа Светланы Захаровой "Amore" включает в себя три одноактных разножанровых балета - "Франческа да Римини" (хореография Ю. Посохова), "Пока не пошел дождь" (хореография П. де Бана), "Штрихи через хвосты" (хореография М. Донлон) - и будет представлена в Orchard Hall в Токио 26 и 27 сентября. В постановке также принимают участие солисты балета Михаил Лобухин и Денис Родькин.

Совместная авторская программа Вадима Репина и его супруги Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5" будет показана в 29 сентября в Orchard Hall в Токио и 1 октября в Маэбаси. Вместе с авторами программы в представлении примут участие солисты балета Владимир Варнава, Дмитрий Загребин, Михаил Лобухин.

Транссибирский арт-фестиваль возник благодаря усилиям Вадима Репина и его директора Олега Белого. Концерты IV Транссибирского арт-фестиваля прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Тобольске, Тюмени и Брюсселе. В конце сентября - начале октября в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" фестиваль приезжает в Японию. Программа "Русских Сезонов" включает свыше 200 мероприятий, проходящих на протяжении 2017 года в 42 городах Японии, и предваряет перекрестный год Россия-Япония (2018), а также дальнейшие мероприятия в формате долгосрочного российско-японского культурного обмена.