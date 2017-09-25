Глава КБР провел совещание по вопросу неплатежей при поставках газа потребителям

По результатам пребывания в республике председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел расширенное совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы неплатежей при поставках природного газа потребителям.

В работе совещания приняли участие премьер-министр КБР Алий Мусуков, руководители профильных министерств и ведомств, правоохранительных структур, ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" и АО "Газпром газораспределение Нальчик", главы муниципальных образований.

Обращаясь к собравшимся руководитель республики назвал нетерпимой складывающуюся ситуацию с платежами за газ. Если на предприятиях теплоэнергетического комплекса положение дел относительно стабильное, то уровень оплаты газа населением вызывает серьезную обеспокоенность.

В числе аутсайдеров г.Баксан, Баксанский, Лескенский, Урванский районы. В то же время хорошие показатели по оплате демонстрируют Майский район (104%), Эльбрусский район (88%) , г.о. Прохладный и Прохладненский район (79,4%), г.о. Нальчик (70,5%).

Основная причина, сказал Коков, в неудовлетворительной совместной работе территориальных подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" и глав местных администраций. Нередки случаи, когда долги за газ накапливают чиновники, сами работники газовых служб, бизнесмены, предприниматели.

"Газ, который не оплачивается, попросту воруется. Если мы в августе можем собрать 254% (платежей), то у меня вопрос, почему мы это не делаем в самый, так сказать, "жаркий " холодный период, когда идет самое большее потребление газа. Что с нашими контролерами вдруг происходит, и что с гражданами происходит? А происходит очень простая картина: объемы растут, воровство растет, и можно немного поплавать в мутной воде. Я бы просил максимально активизировать работу правоохранительных структур. Надо в полном объеме использовать весь инструментарий, который есть в соответствии с законом, смотреть коррупционную составляющую. Не может быть такого, чтобы на одной улице 104% обеспечивалось оплаты от населения, а на другой - 30%. Коллеги, сколько можно об этом говорить? У нас задача общая. И там, где принципиальные честные контролеры, этих вещей нет, а где они закрывают глаза, более того, давайте прямо будем говорить, участвуют в воровстве газа, естественно, порядка не будет", - сказал глава региона.

"Люди жалуются, что неправомерно начисляют. Я с этим согласен. Есть такие факты. Но что делается для того, чтобы этого не происходило? А ничего! Потому что определенную часть контролирующих структур подобное положение устраивает, - считает Коков. - Если кого-то обдирают контролеры или кто бы то ни был, мы обязаны с этим разбираться. Надо работать с людьми. Должна быть специальная комиссия, куда можно было бы приходить и предъявлять конкретные факты. А у нас как получается? Те, кто имеет по несколько машин, несколько домов, дай бог им здоровья, я только приветствую, но почему-то анализ показывает, что именно они, мягко говоря, не всегда добросовестно платят, в отличие от тех, кто еле-еле концы с концами сводит. При этом наши контролеры свою ретивость и принципиальность больше проявляют, когда дело касается пенсионеров и малоимущих. Тех, кто имеет гектары земли, по несколько мини-заводов, разные объекты, их они, к сожалению, не видят. Участковый не видит, глава муниципалитета не видит, газовики не видят. А кто будет защищать интересы граждан? Надо же задуматься, почему так происходит! И налоговикам, и МВД, и прокуратуре, и главам в первую очередь. Я не против, чтобы развивался бизнес, местный, семейный, но надо платить, а не быть соучастником преступления. Если обворовывают людей, накручивают им счетчики или скручивают за счет участия в доле по воровству, давайте вместе будет реагировать".

"Есть конкретные материалы, есть конкретные фигуранты, которых вы скоро узнаете, и которые давно уже забыли, где свой карман, а где государственный, лишь бы получать свою мзду. Часть населения свой бизнес развивает с нечистоплотными контролерами, а другая, которой подкидывают чужие долги, почему-то должна платить за это. Все очень просто. Если украли газ, кто-то должен за него рассчитаться. На себя-то не берут контролеры эти суммы, а конвейером разбрасывают между гражданами. Схема так работает. И чем дальше, тем аппетиты больше. А почему аппетиты больше? Потому что безнаказанность. Мы обязаны навести здесь порядок", - заявил Коков.

В связи с низкими показателями собираемости платежей с населения сегодня освобождены от занимаемых должностей руководители подразделений компании ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" в Урванском (33,4%), Баксанском (33,4%) и Лескенском районах (41,5%) А.А.Тхагалегов, З.М.Кушхов, Э.Х.Гетежеев.

Принято решение по результатам текущего года на основе анализа положения дел с платежами дать всестороннюю оценку соответствующим должностным лицам, в том числе главам муниципальных образований.

На совещании выступили заместитель председателя правительства КБР В.Х.Болотоков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик", исполнительный директор АО "Газпром газораспределение Нальчик" В.А.Анастасов.