Китайская контент-маркетинговая платформа BON Cloud распространила историю семьи, которая живет в пустыне Кубуки. Жители суровой местности впервые получили надежду на лучшую жизнь.

Родители Церенбаабуу никогда не видели жизни вне пустыни. Они жили в небольшом домике в пустыне Кубуки (Внутренняя Монголия, Китай) с тремя детьми, держали скот. Все, о чем мог мечтать юный Церенбаабуу, — пища, чтобы не умереть с голода, и одежда, чтобы не замерзнуть. Однако 2006 год принес жителям новые надежды, когда за счет финансирования от группы компаний "Элион Ресорсес" здесь началось строительство города.

На территории города выросли новые просторные дома с инфраструктурой, подъездными дорогами, электричеством и водопроводной водой. Программа переселения дала возможность фермерам устроиться на работу в городе или открыть собственный бизнес.

Счастливая семейная парУ жита владеет собственным рестораном в новом городе. Монгольские ресторанчики пользуются большой популярностью у туристов. Здесь можно отведать национальные блюда из баранины, традиционный молочный чай и местные вина, одновременно насладившись гостеприимством этого степного края. В пиковые сезоны прибыль супругов составляет 3-4 тысячи юаней в день (от $450 до $600) — до строительства города о таких заработках они не могли и мечтать.

На 13-й конференции Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием председатель правления группы "Элион Ресорсес" Ван Вэньбяо рассказал об успехах Элион за 30 лет борьбы с дезертификацией и развития смежных отраслей в пустыне Кубуки. Конференция проводилась в городе Ордос Внутренней Монголии с 6 по 16 сентября. "Кубукская модель", разработанная группой Элион, была отмечена как образец успешного сотрудничества между частным и государственным сектором, ведущего к смягчению проблемы нищеты.

В 1998 году Ван взял под контроль почти разорившийся соляной завод Хангин-Ци, страдавший от неразвитости транспортных путей. Затем он построил новую прямую дорогу для транспортировки соли в ближайшее железнодорожное депо, однако вскоре ее занесло песчаными бурями.

Компания Вана начала нанимать местных жителей для посадки деревьев, чтобы остановить расползающуюся пустыню. Местность озеленилась благодаря посадке засухоустойчивых ивняков, тополей и цветущих кустарников. Природа региона заметно улучшилась и сделала его привлекательным для туристов, открыв возможности для таких предпринимателей из пустыни, как наш герой Церенбаабуу.

Церенбаабуу рассказывает, что во времена его детства транспорт был огромной проблемой. Семье приходилось ехать на верблюдах 50 километров, чтобы добраться до ближайшего города и купить самое необходимое. Поездка на рынок и обратно занимала три полных дня.

Теперь Церенбаабуу с двумя своими соседями занимается организацией поездок через песчаные дюны и озера пустыни для любителей приключений. В распоряжении предпринимателей — 16 внедорожников и более десятка наемных профессиональных водителей. Всего за два года бизнес окупил инвестиции.

Элионская модель борьбы с опустыниванием помогла озеленить треть песчаных дюн пустыни Кубуки площадью 18,600 кв.км. В 2013 году Ван Вэньбяо получил награду Конвенции ООН "Всемирный чемпион по борьбе с опустыниванием" за заслуги в работе по борьбе с деградацией окружающей среды, поддержке жизнедеятельности и охране планеты.

Первой дочери, появившейся на свет в семье Церенбаабуу, дали имя Юнь Менша, иероглиф которого содержит элемент "трава", означающий свежую зелень, стремление к жизни, надежду. Супруги надеются, что у следующего поколения в их семье жизнь будет лучше и гораздо счастливее.

Справка:

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