Ставропольцев приглашают на фестиваль уличной культуры

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МОСКВА, 25 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Яркой и насыщенной шоу-программой от центра паркура "Оффбитс" завершится первый день форума "Сообщество" в Ставрополе.
Яркая и насыщенная уличная шоу-программа будет представлена участникам форума "Сообщество" вечером 26 сентября. Центр паркура "Оффбитс" продемонстрирует самые популярные направления уличной культуры: паркур, стритбол, битбокс, Workout, Street dance.
Шоу пройдет на площадке форума не случайно, его цель - продемонстрировать, что молодежные инициативы в сфере развития городской культуры, общественных пространств, управления большими событиями в целом имеют ярко выраженный мультипликативный эффект.
По мнению основателя центра паркура "Оффбитс" Валентина Работенко, сама уличная культура - это совокупность норм, действий, явлений, которые происходят на улицах, они формируют определенные субкультуры и направления. На их основе зарождается сообщество, которое живет по своим устоям и правилам.
26 и 27 сентября 2017 года в Ставрополе состоится шестой в этом году форум активных граждан "Сообщество", организованный Общественной палатой Российской Федерации.
Подать заявку на участие в форуме можно здесь: http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
Форумы "Сообщество" проводятся с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах Российской Федерации, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.
В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже прошли в Ярославле (ЦФО), Красноярске (СФО), Казани (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Тюмени (УФО). Также форумы пройдут в Ставрополе 26-27 сентября (СКФО), Владивостоке 10-11 октября (ДФО), Санкт-Петербурге 24-25 октября (СЗФО).
Итоговый форум "Сообщество", который соберет участников со всей России, пройдет в Москве 2-3 ноября. В нем предполагается участие президента России Владимира Путина.