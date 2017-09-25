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НПО автоматики организовало празднование Дня машиностроителя в Екатеринбурге

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25 сентября, 13:18 UTC+3

В Центральном парке культуры и отдыха в торжествах участвовало около тысячи работников уральского предприятия Роскосмоса

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Почти тысяча екатеринбуржцев побывало на празднике в честь Дня машиностроителя, организованном НПО автоматики в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в воскресенье. Об этом сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью АО "НПО автоматики". 

В этом году празднование приобрело новый формат. Специально для работников НПО автоматики, горожан и гостей города, администрацией предприятия был организован яркий и красочный праздник.
Детей и взрослых встретили аниматоры, которые поиграли с ребятами и показали познавательное научное шоу с физическими опытами, включавшими использование сухого льда. Анимацию сменила развлекательная программа на главной сцене парка. Гости праздника поучаствовали в тематических конкурсах, получили подарки, посмотрели интересные концертные номера. Ярким финалом концертной программы стало выступление танцующих роботов и феерическое огненное шоу, которое согрело зрителей в этот прохладный вечер", - рассказали в отделе.

"День машиностроителя - это важный праздник для всех уральцев. Наша область по праву считается опорным краем державы благодаря действующим здесь уникальным машиностроительным предприятиям, в том числе и НПО автоматики. Именно наши специалисты создают сегодня основу безопасности страны, а также развивают уникальные компетенции в части гражданской продукции", - отметил гендиректор предприятия Андрей Мисюра. 

Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова" - предприятие Госкорпорации "Роскосмос", одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.

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