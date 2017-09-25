На "Открытых инновациях" пройдет российско-сингапурский бизнес-форум Smart Cities

МОСКВА, 25 сентября 2017 г. /Фонд Сколково/. С 16 по 18 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет главное событие 2017 года в сфере технологического предпринимательства - Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации".

Один из лидеров мировой технологической гонки - Сингапур - станет главным партнером второго дня форума, который будет посвящен развитию инноваций в государственном секторе. Одним из ключевых событий "Открытых инноваций" в 2017 году станет российско-сингапурский бизнес-форум Smart Cities.

Что такое умный город сегодня? Вся информация об общественно значимых услугах и продуктах, доступная в одном месте. Внедрение высоких технологий во все сферы городской жизни. Постоянное совершенствование городских пространств и урбан-интеллекта.

Движение автомобилей, текущий расход воды и электричества, измерения качества воздуха, плотность пешеходного потока, уровень шума - все данные с многочисленных датчиков стекаются в одну большую базу данных. Все это - вовсе не город будущего, а программа, которая прямо сейчас реализуется в Сингапуре.

Инициатива Smart Nation, которую правительство запустило в 2014-м, превращает город в "живую лабораторию", полигон для тестирования технологических решений городских проблем.

Главный вызов для сингапурских властей - упростить жизнь жителей второй по плотности населения страны в мире. Правительственная программа объединила предпринимателей, ученых, чиновников и граждан для внедрения технологий в повседневную жизнь и создания эффективной среды для жителей города-государства.

На "Открытых инновациях" идеологи программы Smart Nation расскажут участникам форума о первых результатах ее запуска в Сингапуре, а также поделятся с российскими коллегами опытом реализации глобальных городских программ.

Ведущими спикерами бизнес-форума станут:

Тарман Шанмугаратнам , заместитель премьер-министра и министр финансов Сингапура;

, заместитель премьер-министра и министр финансов Сингапура; Майкл Матесич , генеральный директор Idea Foundry;

, генеральный директор Idea Foundry; Марек Сухоцки , эксперт по применению технологий информационного моделирования инфраструктуры, Autodesk

, эксперт по применению технологий информационного моделирования инфраструктуры, Autodesk Сзи Тиам Лин , генеральный директор IPI Singapore

, генеральный директор IPI Singapore Жаклин По , исполнительный директор Govtech Singapore

, исполнительный директор Govtech Singapore Тиам Чонг, вице-президент ST Electronics

вице-президент ST Electronics Тан Кок Ям, руководитель офиса программы Smart Nation Singapore.

Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь.

Регистрация для участия в форуме здесь.

Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

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