Историко-документальная выставка "В.И.ЛЕНИН" откроется 28 сентября

МОСКВА, 25 сентября 2017 г. Федеральное архивное агентство Российский государственный архив социально-политической истории представляют историко-документальную выставку "В.И.ЛЕНИН" из цикла "Лидеры советской эпохи"

Соорганизаторы и участники проекта:

Государственный архив Российской Федерации

Российский государственный исторический архив

Российский государственный архив кино-фотодокументов

Государственный исторический музей

Государственный центральный музей современной истории России

Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"

Мультимедиа Арт Музей, Москва

Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО"

Историко-документальная выставка "Ленин" из цикла "Лидеры советской эпохи" на основе впервые экспонируемых важнейших документальных источников и мемориальных предметов рассказывает об основных этапах общественно-политической деятельности В.И. Ленина. Выставка приурочена к 100-летию революционных событий 1917 года в России, которые рассматриваются, как поворотный пункт в истории России и в жизни Ленина. Историко-документальная составляющая экспозиции формируется на основе коллекций из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, а также Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного исторического архива. Предметный мемориальный ряд представлен Государственным историческим музеем, Музеем-заповедником "Горки Ленинские", Государственным центральным музеем современной истории России, Мультимедиа Арт Музеем. На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, зритель увидит около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. Хронологически экспозиция охватывает период с 10 (22) апреля 1870 года по 1926 год, включая вопросы строительства Мавзолея.

Выставка ставит своей задачей объективно осветить деятельность Ленина в контексте сложной и противоречивой исторической эпохи, в рамках которой он жил и работал. Не вынося оценок, организаторы считают необходимым предоставить посетителю возможность сделать самостоятельные выводы о тех или иных эпизодах его государственной деятельности и частной жизни. Не подвергая сомнению стремление Ленина реализовать идеал справедливого социального устройства, что было ясно продемонстрировано уже первыми декретами советской власти, создатели выставки, однако, обращают внимание посетителя и на оборотную сторону революционных потрясений - установление диктатуры, террор и подавление инакомыслия.

Феномен личности В.И. Ленина показан на фоне основных событий в России и мире начала XX века. В экспозиции использованы как уже известные, так и редкие сюжеты из кино- и аудио-хроники, хранящиеся в личном фонде Ленина в РГАСПИ. Среди экспонируемых документов РГАСПИ - письма и записки, рукописи теоретических и публицистических работ В.И. Ленина и первые их публикации, а также официальные документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), декреты советской власти. Особое внимание уделяется переписке В.И. Ленина с близкими людьми, членами его семьи, соратниками и оппонентами.

Зрители смогут увидеть фотографические материалы о В.И. Ленине и его близком окружении, включая эксклюзивные фото, сделанные в период последней болезни. Использование фонограмм с записью речей Ленина придаст выставке достоверное ощущение эпохи.

Блок музейных предметов воссоздаёт атмосферу кабинета Ленина в Кремле. Зрителю представлен ряд личных вещей, принадлежавших ему, его семье, близким и соратникам.

Газеты, плакаты, листовки, транспаранты с лозунгами и призывами, ставшие главными средствами массовой информации и пропаганды, также занимают важное место в экспозиции.

Ключевые цитаты из работ Ленина используются в качестве средств, позволяющих расставить смысловые акценты выставки.

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей, в том числе и на специалистов-историков.

Выставка работает с 29 сентября 2017 г. по 19 ноября 2017 г.

Пресс-показ состоится 28 сентября 2017 г. в 14 часов

в Выставочном зале федеральных архивов в г. Москве по адресу: ул. Большая Пироговская, д.17.

Открытие выставки 28 сентября 2017 г. в 16-30 час.

в Выставочном зале федеральных архивов в г. Москве по адресу: ул. Большая Пироговская, д.17.

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