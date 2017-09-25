"Уралэлектромедь" увеличила выпуск медного купороса в 1,6 раза

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября./ТАСС/. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 1,6 раза увеличило выпуск медного купороса за восемь месяцев 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.
"АО "Уралэлектромедь" за восемь месяцев текущего года произвело 31 тыс т медного купороса, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Рост объемов связан с благоприятной рыночной конъюнктурой, гибкой маркетинговой политикой предприятия и постоянным обновлением технологического оборудования", - говорится в сообщении.
По словам главного инженера АО "Уралэлектромедь" Алексея Королева, на предприятии разработана программа, направленная на наращивание производственных мощностей по выпуску медного купороса. "В рамках этой программы мы успешно внедряем различные инновационные идеи и разработки, улучшающие технологический процесс и способствующие высокому качеству продукции", - приводит пресс-служба его слова.
По данным компании, порядка 70% общего объема медного купороса предприятие экспортирует в страны Европы, где, в основном, он используется в качестве добавки для производства животноводческих кормов. Следуя пожеланиям производителей кормовых добавок, цех освоил выпуск мелкодисперсного купороса с фракциями 0,63 и 0,8 мм, работа по совершенствованию данного направления продолжается.
АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.
УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс.
сотрудников.