Промсвязьбанк Московский Марафон прошел в "Лужниках"

24 сентября 2017 года при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы состоялся Промсвязьбанк Московский Марафон - самое значимое беговое событие в России. На старт пятого, юбилейного, забега вышло более 30 000 участников - профессиональных спортсменов и любителей из 71 страны. За пять лет молодому марафону удалось вырасти в грандиозное соревнование мирового уровня.



В рамках марафона прошли забеги на дистанциях 42,2 км, 10 км и корпоративная эстафета. Промсвязьбанк Московский Марафон - единственный марафон в России, в рамках которого проводятся заезды на хендбайках и гоночных колясках. Оба маршрута были измерены и сертифицированы представителем Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).



Маршрут Промсвязьбанк Московского Марафона остался неизменным - участники пробежали по набережным Москвы-реки, по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.



Для соответствия международным требованиям и стандартам Промсвязьбанк Московский Марафон заключил контракт с Российским антидопинговым агентством РУСАДА, тем самым продемонстрировав приверженность честным, безопасным и свободным от допинга соревнованиям. В этом году впервые участники забега сдали допинг-пробы.



Первое место на основной дистанции Промсвязьбанк Московского Марафона занял победитель прошлого года Артем Алексеев, он пробежал 42,2 км за 2 ч 14 мин 15 сек. С разрывом в 4 минуты вторым к финишу пришел Федор Шутов - 2 ч 18 мин 10 сек. Третьим стал Андрей Смирнов, показавший время 2 ч 20 мин 46 сек. Самой быстрой среди девушек на дистанции 42,2 км оказалась Сардана Трофимова, она преодолела марафон за 2 ч 30 мин 29 сек. Второй стала Марина Ковалева с результатом 2 ч 37 мин 48 сек. Третье место досталось Евдокии Букиной, ее время - 2 ч 40 мин 13 сек



Лучшие результаты среди мужчин на дистанции 10 км показали: Игорь Максимов - 29 мин 10 сек; Искандер Ядгаров - 29 мин 21 сек; Ринас Ахмадеев - 29 мин 22 сек. Среди девушек самыми быстрыми на дистанции 10 км оказались: Елена Седова - 33 мин 50 сек; Екатерина Соколенко - 34 мин 11 сек; Галина Виноградова - 34 мин 20 сек.



В рамках марафона прошли корпоративные забеги: 41 команда пробежала 42,2 км в формате эстафеты. Сильнейшей из всех оказалась команда "Роснефти".



В забеге также приняли участие знаменитости с активной жизненной позицией: футболист Алексей Смертин, телепродюсер Таш Саркисян, акционер "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев, актер Максим Матвеев, актрисы Елизавета Боярская и Ирина Пегова, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, олимпийский чемпион Алексей Немов, рэпер Влади и многие другие.



В главном забеге сезона приняли участие 150 благобегунов фонда "Арифметика добра", официального благотворительного партнера Промсвязьбанк Московского Марафона. Вместе с благобегунами на старт вышли 13 подопечных фонда из разных городов России. За весь сезон бегунам удалось собрать более 2 млн рублей на образовательную программу для воспитанников детских домов - "Шанс".



Накануне забега на выставке спортивных товаров и услуг ЭКСПО посетители прошли анонимное тестирование на ВИЧ, организованное социальной инициативой "Проверь себя". За два дня работы выставки тест прошли 457 человек. В марафоне и забеге-спутнике на 10 км приняли участие более 200 человек из команды "Проверь себя", которые пробежали в знак борьбы со стереотипами и предрассудками в отношении людей, живущих с ВИЧ. Поддержать инициативу приехали основательница спортивной школы Sekta Ольга Маркес и певец Стас Пьеха.

Вдоль всего маршрута тысячи зрителей подбадривали участников на дистанции. В этом году у болельщиков появилась возможность отслеживать перемещение своих друзей - те, кто зашли на сайт с мобильного телефона, могли посмотреть, какие отметки они пробежали. Благодаря этому нововведению, никто не пропустил своего "главного бегуна" на дистанции или на финишной прямой.

Для тех кто в этот день остался дома, впервые была организована онлайн-трансляция марафона, которая дала возможность каждому стать частью этого запоминающегося события.

Промсвязьбанк Московский Марафон ставит новые ориентиры: в планах организаторов - получение золотого лейбла IAAF, укрепление статуса марафона на международной арене и увеличение числа участников на дистанции 42,2 км.