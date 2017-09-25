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Ковтун: вся инфраструктура для МТУ должна быть сформирована к 2019 году

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25 сентября, 16:44 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Накануне заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики губернатор Марина Ковтун в Мурманске провела совещание по организации электроснабжения потребителей проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла". Участники совещания детально обсудили строительство объектов электроэнергетического комплекса и обеспечение технологического присоединения к электросетям объектов МТУ.

Открывая заседание, глава региона напомнила, что для обеспечения энергией новых объектов и повышения надежности энергоснабжения уже существующих потребителей принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт "Мурманская". В инвестиционную программу ПАО "ФСК ЕЭС" включен соответствующий инвестпроект со сроком реализации до 2019 года. Соответствующие мероприятия также запланированы к реализации и со стороны ПАО "МРСК Северо-Запада".

"Что касается судьбы самого проекта МТУ, то она остается неизменной. Как вы знаете, 21 апреля в ходе визита в Мурманскую область председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил стратегический характер проекта и дал поручение обеспечить его завершение до 2020 года. Соответственно, вся инфраструктура, в том числе энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года", – сказала Марина Ковтун.

Этот вопрос также рассматривался 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством президента Владимира Путина. По его итогам глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по реализации проекта МТУ в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта, перечень включенных в него объектов, состав и обязательства участников.

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