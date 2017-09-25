В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылся "Инклюзивный фестиваль"

МОСКВА, 25 сентября 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. 25 сентября в ГМИИ им. А.С. Пушкина начал работу "Инклюзивный фестиваль", посвященный преодолению коммуникативных границ и созданию в современном музее атмосферы открытости для посетителей с особыми потребностями. С 25 сентября по 1 октября в Пушкинском музее будут проходить спектакли, экскурсии, занятия и мастер-классы с учетом специфики взаимодействия с разными категориями зрителей. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное, по входному билету в музей и онлайн-регистрации.

В процессе социально-художественной акции "Земля, на которой мы живем" под руководством М.Г. Дрезниной, родителям и детям будет предложено нарисовать на листке любимое место на земле и все, что им на ней дорого. Итогом станет большое общее панно, объединяющее людей разных национальностей, социального положения, возраста и профессий. Цель проекта - сконцентрировать внимание детей и взрослых на теме существования человека на земле, его настоящем и будущем, а также помочь детям стать ближе к миру взрослых, а взрослым лучше видеть и понимать проблемы и потребности детей и подростков.

В программе "Инклюзивного фестиваля" - спектакли, пластические мастер-классы, занятия искусствоведов и педагогов ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также научно-практическая конференция, посвященная проблеме формирования доступной среды в музейном пространстве. В конференции принимают участие сотрудники музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Анадыря и других городов России, а также профессионалы из специализированных ассоциаций, работники благотворительных фондов и партнерских организаций. В рамках круглых столов и тематических сессий будут затронуты вопросы развития инклюзии в современном музее, обеспечения его архитектурной и событийной доступности.

Еще одним мастер-классом, использующим инструменты инклюзии, станет занятие по жестовому языку. Варвара Ромашкина расскажет об истории жестового языка, познакомит с его структурой и объяснит, чем он отличается от "языка жестов". В мастер-классе смогут принять участие взрослые и дети. Это отличный способ познакомиться с красотой этого языка, а для его носителей - возможность узнать больше о его богатстве и своеобразии.

В день открытия фестиваля Центр творческих проектов "Инклюзион" представит новый спектакль о рождении живописи "Живые картины". Это особая художественная форма, в которой спепоглухие актеры при помощи пластики танца показывают рождение семи великих живописных полотен. Танец актеров дополнит 3D-проекция анимации, созданная специально для проекта мультипликатором, лауреатом премии "Оскар" Александром Петровым.

В первый день работы фестиваля состоится премьера нового видеокурса на русском жестовом языке по искусству Древнего мира и живописи старых мастеров, созданного для неслышащих посетителей Главного здания. Пятнадцать серий образовательного проекта знакомят с такими знаменитыми экспонатами постоянной экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина, как Фаюмский портрет, статуи Аменхотепа и Раннаи, "Благовещение" Сандро Боттичелли, "Мадонна в винограднике" Лукаса Кранаха Старшего, "Зимний пейзаж с птичьей западней" Питера Брейгеля Младшего и "Аллегория бренности" Бернардо Строцци. Видеокурс создан сотрудниками ГМИИ им. А.С. Пушкина Еленой Антоновой, Евгенией Киселёвой и Альбиной Джумаевой при участии переводчика и консультанта Варвары Ромашкиной. Видеокурс доступен бесплатно на youtube-канале ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Первый инклюзивный фестиваль в ГМИИ им. А.С. Пушкина открыли директор Марина Лошак и советник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая. Главное мероприятие первого дня работы фестиваля - спектакль "Гамлет. Начало" театра неслышащих актеров "Недослов" - состоится в Итальянском дворике Главного здания музея 25 сентября в 18.00 и будет сопровождаться он-лайн трансляцией.

Куратор "Инклюзивного фестиваля" в ГМИИ им. А.С. Пушкина - Евгения Киселёва, координатор - Альбина Джумаева.

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

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