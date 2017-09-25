Глава Краснодарского края провел традиционный час контроля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел традиционный час контроля. В совещании по вопросам исполнения поручений губернатора приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, главы муниципалитетов по видеоселекторной связи.

В начале встречи Вениамин Кондратьев указал на положительную тенденцию в исполнении поручений. Так, в марте 2016 года было дано поручение построить многоквартирный дом для врачей и учителей в Белой Глине. Сегодня дом сдан в эксплуатацию, уже ведется распределение квартир. В Ванновском сельском поселении Тбилисского района качественно и в срок отремонтировали Дом Культуры и дорогу.

"Важно, что здесь даже смогли сэкономить и на оставшиеся деньги починили тротуары. Это жизнь людей, и ее качество зависит от главы поселения, в том числе. Это примеры не просто хорошего руководителя, но и рачительного хозяина. Такого отношения к своему поселению, к своей станице, району я жду от каждого из вас", - подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.

Также Вениамин Кондратьев отметил работу администрации Тимашевского района, где своевременно было газифицировано Дербентское сельское поселение.

Вместе с тем, остается ряд неисполненных поручений. В качестве примера он привел Туапсинский район. На подъезде к бухте Инал вдоль дороги - стихийные свалки мусора с двух сторон, а в самом поселке ведется активная застройка.

Также есть вопросы по застройке в краевой столице. На прошлой неделе мэрия Краснодара заявила о строительстве жилого микрорайона на 23 тысячи человек. Это многоэтажная застройка в районе поселков Знаменского и Зеленопольского. "Необходимо учесть ошибки Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов. Вы должны помнить о своих обязательствах по обеспечению людей социальной и транспортной инфраструктурой. Она не может создаваться после того, как в новые дома заедут люди. Все вместе мы несем ответственность за то, чтобы этот район был благоустроенным", - сказал Кондратьев.

Также в ходе совещания начальник контрольного управления администрации края Максим Туровец указал на поручения, касающиеся строительства спортивных объектов, которые могут быть не сданы в срок.

"Мои поручения - это не личные желания. Это действия, направленные на улучшение качества жизни населения нашего края. Нужно чувствовать проблему, начиная от маленького поселка и заканчивая краевым центром, и своевременно решать ее", - заявил Кондратьев.