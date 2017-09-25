Для участников форума "Сообщество" выпустили специальное мобильное приложение

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МОСКВА, 25 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Еще одним нововведением на форуме "Сообщество" в Ставрополе стал выпуск мобильного приложения с одноименным названием. В приложении для iOS и Android теперь доступна полная программа мероприятия, подробная информация о каждом спикере, расписание его выступлений на площадках форума, а также чат для общения всех участников.
Удобная навигация в приложении с различными тематическими вкладками: "Расписание"; "Спикеры"; "Участники"; "Мои Сообщения"; "Личный кабинет"; "О событии"; "Общий чат"; "Партнеры" поможет быстро перейти в нужный раздел.
С помощью приложения участники смогут не только выразить свое мнение, но и приобрести важные знакомства.
Продолжить общение с коллегами из разных федеральных округов будет возможно и по окончанию мероприятий. Приложение будет активно и по завершению форумной кампании.
Форум "Сообщество" в Ставрополе стартует уже завтра. Ближайшие федеральные форумы пройдут 10-11 октября во Владивостоке и 24-25 в Санкт-Петербурге.
Итоговый форум состоится в Москве 2-3 ноября.