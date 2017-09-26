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Преподаватель УрГПУ в международной группе ученых получила грант университетов Словакии

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26 сентября, 10:20 UTC+3

Грант VEGA предназначен для комплексного исследования отношения молодого поколения к пожилым людям

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Преподаватель Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии, директор центра академического взаимодействия Наталия Леоненко в составе международной группы ученых получила поддержку в форме гранта VEGA (по направлениям психология, педагогика, физическое воспитание) на 2017–2019 годы. Об этом сообщают в пресс-службе вуза. 

Помимо Наталии Леоненко в международный проект вошли представители двух словацких университетов (Прешовский университет и Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице) и профессор Армянского государственного педагогического университета. Цель проекта – комплексное исследование отношения молодого поколения к пожилым людям. Грантодателем является Научное агентство по гранту Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики и Словацкой академии наук. Руководитель проекта – Татьяна Бугелова, доктор психологии, заведующая кафедрой школьной психологии и психологии труда Института психологии Прешовского университета, с которым Уральский государственный педагогический университет сотрудничает с 2013 года в области психологии, филологии, лингвистики. 

Совместный проект является продолжением сотрудничества в рамках проекта "Межкультурный диалог по-русски", отмечают в уральском вузе. 

УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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