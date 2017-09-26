Участники семинара в Югре обсуждают отдых и оздоровление детей в этнической среде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. Окружной семинар "Развитие этноотдыха в период детской летней оздоровительной кампании" проходит в Лянторе Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона, опытом делятся представители 15 муниципальных образований – секретари муниципальных межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, представители учреждений, общин коренных малочисленных народов Севера, организующие отдых и оздоровление детей в этнической среде.

Участники семинара обсуждают вопросы сохранения этнокультурных традиций коренных малочисленных народов Севера, развития инфраструктуры детских этнооздоровительных центров, этнолагерей и этноплощадок на территории Югры. Представляют лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей в этнической среде.

В программе семинара - посещение Лянторского хантыйского этнографического музея, участие в традиционном национальном празднике "Петров Хатл", а также проведение практических занятий и мастер-классов на этностойбище семьи Кантеровых.

Семинар для организаторов отдыха и оздоровления детей в этнической среде проводится ежегодно, начиная с 2014 года.

Расходы на поддержку коренных малочисленных народов Севера в Югре в 2017 году составят 102,813 млн руб, что на 181 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Региональная господдержка реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы". Программа предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году. Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).