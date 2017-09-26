Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники семинара в Югре обсуждают отдых и оздоровление детей в этнической среде

Новости партнеров
26 сентября, 10:25 UTC+3

Региональная программа предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов Севера в развитие традиционной культуры, родного языка и сохранение культурного наследия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. Окружной семинар "Развитие этноотдыха в период детской летней оздоровительной кампании" проходит в Лянторе Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона, опытом делятся представители 15 муниципальных образований – секретари муниципальных межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, представители учреждений, общин коренных малочисленных народов Севера, организующие отдых и оздоровление детей в этнической среде.

Участники семинара обсуждают вопросы сохранения этнокультурных традиций коренных малочисленных народов Севера, развития инфраструктуры детских этнооздоровительных центров, этнолагерей и этноплощадок на территории Югры. Представляют лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей в этнической среде.

В программе семинара - посещение Лянторского хантыйского этнографического музея, участие в традиционном национальном празднике "Петров Хатл", а также проведение практических занятий и мастер-классов на этностойбище семьи Кантеровых.

Семинар для организаторов отдыха и оздоровления детей в этнической среде проводится ежегодно, начиная с 2014 года. 

Расходы на поддержку коренных малочисленных народов Севера в Югре в 2017 году составят 102,813 млн руб, что на 181 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Региональная господдержка реализуется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы".  Программа предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году. Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки 225 тысяч долларов
3
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
6
В Иркутске задержан сторонник ИГ, находившийся в международном розыске
7
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама