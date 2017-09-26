Гастроли МХТ имени А.П. Чехова пройдут в Ташкенте

МОСКВА, 26 сентября 2017 г. /Пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова/. С 29 сентября по 2 октября 2017 года на сцене Академического русского драматического театра Узбекистана состоятся гастроли Московского художественного театра им. А.П. Чехова.

Гастроли дадут старт выездам российских театров в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" 2017 года Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. Зарубежная программа организована при поддержке генерального партнера - благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

В этом году в зарубежной программе примут участие 13 театров, которые покажут свои спектакли в 29 городах России и стран ближнего зарубежья. Всего в рамках программы будут показаны 42 спектакля. Почти все гастроли в России в рамках этой программы проходят с пометкой "впервые", в некоторых странах-участниках программы гастролей русских театров не было более 50-ти лет. Задача зарубежной программы - познакомить зрительскую аудиторию в других странах с лучшими постановками русских театров, а также обеспечить связь театров, работающих на русском языке за пределами России, с русской культурой.

В рамках гастролей МХТ им. А.П. Чехова будет показано два спектакля:

29 и 30 сентября - "Дом"

1 и 2 октября - "Весы"

"Дом"

История мужчины средних лет.

Режиссер - Сергей Пускепалис.

Автор пьесы - Евгений Гришковец, Анна Матисон.

Художник - Алексей Вотяков.

В спектакле участвуют: Игорь Золотовицкий, Станислав Дужников, Наталья Рогожкина, Паулина Андреева, Ольга Барнет, Юрий Кравец, Эдуард Чекмазов и другие.

Главный герой спектакля Игорь решает обзавестись домом. Это желание рождает в его жизни настоящий хаос: воплощение этой идеи требует немалых затрат и начинается хождение по друзьям (потенциальным кредиторам), более напоминающее хождение по мукам… Это канва сюжета. Но, как это всегда бывает в пьесах Евгения Гришковца, тема спектакля коснется каждого и будет над чем взгрустнуть и чему улыбнутся. Тем более что для драматурга это личная история.

"Я не собирался покупать дом, это было для меня очень серьезное решение, слишком взрослое. Меня повезли смотреть, я увидел и - беру. Потом пошли разговоры, я хотел, чтобы меня отговорили близкие, а все вдруг тоже захотели. Потом все висело на волоске, и я отчетливо понимал, что если этого не случится, то надо будет жить в ощущении того, что я этого не смог, а я уже в него влюбился, этот дом сам меня и убедил. Так что это - совершенно документальная пьеса", - Евгений Гришковец.

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность: 2 часа.

"Весы"

Ночь в одном действии

Автор и режиссер - Евгений Гришковец

Художник - Николай Симонов

Художник по костюмам - Мария Данилова

Художник по свету - Айвар Салихов

В спектакле участвуют: Игорь Золотовицкий, Вера Харыбина, Руслан Братов, Валерий Трошин, Сергей Угрюмов

Евгений Гришковец: "Весы" - это моя новая пьеса, сценической судьбой которой я решил заняться сам. Такое со мной впервые. Почему? Да только по той простой причине, что я не решаюсь героев этой нежной пьесы доверить чужим рукам. Хотя персонажи "Весов" вовсе не неженки. Они нормальные, земные мужчины. Но именно они и именно в этой пьесе мне особенно дороги, потому что переживают волнительную, важнейшую и очень особенную ночь. Переживают вместе и по самому главному поводу. Мне хорошо известны переживания персонажей моей пьесы. Хочу передать их через актеров, с которыми работаю, максимально точно и близко к изначальному замыслу".

"Один молодой герой этой пьесы говорит: "Я видел, как сегодня родился мой сын. А я уже такое про этот мир знаю...". Но он не расшифровывает, что же он знает про этот мир. Но это серьезный страх, который он до того так отчетливо не осознавал. Он начинает бояться не за себя, не за жену, не за родителей, которые еще довольно молодые люди, а за того человека, который только что родился. Те самые новости, которые мы наблюдаем и то, что мы знаем об этом мире, это все, конечно, в такие моменты обостряется и проявляется в нас в виде страха за наших детей. А ведь это мы этих маленьких людей приводим в этот мир" (Из интервью "АиФ").

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Московский художественный театр имени А.П. Чехова - один из самых прославленных театров России. Он создан в 1898 г. К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко. Театр открылся в здании театра "Эрмитаж", а в 1902 году переехал в Камергерский переулок, в здание бывшего Лианозовского театра, где располагается и поныне. В 1919 году он стал академическим (МХАТ). В 1943 году при Художественном театре открыт театральный вуз - Школа-студия МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко, воспитавший не одно поколение выдающихся актеров, режиссеров и театральных художников. После смерти Олега Ефремова (2000 г.) МХАТ им. А. П. Чехова возглавил Олег Табаков. В 2004 году театр вернулся к первоначальному названию - Московский художественный театр (МХТ), исключив из наименования слово Академический. МХТ ведет работу по обновлению репертуара и поиску новых форм в современном театральном искусстве, привлекая ведущих театральных режиссеров России и из-за рубежа. Являясь одним из старейших московских театров, МХТ и сегодня остается главным ньюсмейкером нынешней театральной России.

Гастроли МХТ имени А.П.Чехова в Ташкенте организованы Федеральным гастрольным центром при поддержке Министерства культуры РФ и генерального партнера - благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

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