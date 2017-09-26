До окончания приема заявок на участие в премии "ПРИОРИТЕТ-2017" осталась неделя

МОСКВА, 26 сентября 2017 г. /Оргкомитет премии "Приоритет-2017/. Национальная премия в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2017" идет к финишу. До окончания приема заявок на участие в конкурсе премии осталась неделя.

Оргкомитет премии напоминает, что последним днем подачи заявок станет 30 сентября 2017 года. Время окончания приема - полночь (00:00) 1 октября текущего года.

До этого времени оргкомитет и экспертный совет премии будут работать в усиленном режиме, чтобы рассмотреть все без исключения поступившие заявки. Рассмотрение заявок продлится вплоть до последнего дня - воскресенья 1 октября 2017 года. В последнюю неделю приема заявок рабочий день всех служб премии "ПРИОРИТЕТ-2017" будет продлен до 22:00, а в субботу 30 сентября заявки будут приниматься до полуночи.

Участниками премии "ПРИОРИТЕТ-2017" могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры, как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия достаточно заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate.

По словам председателя оргкомитета премии Виталия Расницына, сейчас в работе оргкомитета и экспертного совета наступил решающий момент. "Работы у организаторов и экспертов сейчас очень много - по сравнению с прошлым годом увеличился объем и уровень представленных материалов. Определение победителей во всех номинациях премии стартует с начала октября, когда экспертный совет закончит анализ представленных заявок. Экспертиза и окончательное определение номинантов премии из числа тех, кто прислал свои заявки и материалы в течение третьего периода приема, будет проходить параллельно. Объявлять новых номинантов оргкомитет планирует поэтапно, по мере рассмотрения конкурсных материалов", - сказал он.

Поступившие заявки сначала проходят через квалификационный отбор оргкомитета премии, который принимает решение о допуске к конкурсному отбору. Конкурсный отбор проходит в два этапа: на первом экспертный совет определяет номинантов на основе рассмотрения допущенных к конкурсу заявок, на втором - выявляет лауреатов (победителей) на основе дополнительной сравнительной экспертизы заявок номинантов.

О премии

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России - Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия" и ФАС России.

"ПРИОРИТЕТ" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии "ПРИОРИТЕТ-2017" примет участие больше 450 компаний. В прошлом году было зарегистрировано 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

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