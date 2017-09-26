Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень

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МОСКВА, 26 сентября 2017. Промсвязьбанк представил концепцию нового интернет-банка "Мой бизнес" на 9-й ежегодной конференции "Электронные платежи и денежные переводы-2017". После одного из последних обновлений в системе появилась возможность открыть расчетный счет в рублях и валюте. Уже сейчас клиенты могут подписывать платежи в рублях и другие документы с помощью облачной электронной подписи, которую используют для входа в мобильный банк.
Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка рассказал, что интернет-банк позволяет клиентам создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету, в том числе выписка, графики и диаграммы. Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий современный дизайн и интуитивно понятный интерфейс позволяют осуществлять операции быстро.
"Банковский рынок серьезно меняется, и это должно отражаться на наших продуктах. Новый интернет-банк синхронизируется с мобильным банком, что делает процесс работы в нем быстрым и удобным", - рассказывает Иван Паткин.
Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как передовой и функциональный интернет-банк. Например, в 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.
Интернет-банк "Мой бизнес" доступен по ссылке https://business.psbank.ru/