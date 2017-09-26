"Галс-Девелопмент" запустил рекламную кампанию c песней из фильма "Москва слезам не верит"

Компания "Галс-Девелопмент" запустила новую рекламную кампанию "Этот город наш с тобою", смысловым центром которой стали строки легендарной песни "Александра" из художественного фильма "Москва слезам не верит" (1980 год, режиссер В. Меньшов). Песня "Александра", написанная и исполненная композитором Сергеем Никитиным на слова советского поэта и драматурга Юрия Визбора и барда Дмитрия Сухарева, стала символом советской эпохи и романтической одой любимому городу для многих поколений москвичей.

Рекламная кампания продлится до января 2018 года и охватит основные бизнес-, развлекательные и информационные радиостанции, более 100 точек наружной рекламы, включая digital-форматы, а также популярные интернет-площадки. В серии рекламных активностей примет участие Варвара Визбор - российская певица и радиоведущая, внучка Юрия Визбора.

"Для московской архитектуры 30-50-х годов, которую мы возрождаем в наших проектах, характерна художественная информативность и глубокая эмоционально-воспитательная сила. Миссия новой кампании - воссоздать в памяти современников дух великой эпохи, историю нашего города второй половины XX века. В различных рекламных форматах мы синтезировали два вида искусства - архитектуру и музыку, чтобы создать образ той самой Москвы, которую мы помним по черно-белым фотографиям и любимым советским фильмам", - комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

Кампания "Этот город наш с тобой" разработана маркетинговой группой New Today. Это лирическая история о минувшей эпохе с ее высокими нравственными и эстетическими идеалами. Лейтмотивом кампании стали проникновенные строки "Этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо" - послание, через года адресованное будущим поколениям. Мелодия рождает в нашей памяти ностальгический отзвук прошлого - триумфальная архитектура главных московских проспектов, очарование тихих зеленых двориков, добрососедство.

Рекламная кампания "Этот город наш с тобою" направлена на продвижение жилых кварталов бизнес-класса "Наследие", "Достояние", городского квартала премиум-класса "Искра-Парк" - наследников "большого стиля" в архитектуре 1930-1950-х гг., ставшего авторским почерком компании "Галс-Девелопмент".

Рекламная кампания "Этот город наш с тобою" найдет продолжение в серии творческих проектов, реализованных компанией "Галс-Девелопмент" совместно с ведущими федеральными и региональными СМИ. В поддержку новой рекламной кампании будут организованы тематические экскурсии по Москве и музыкальные программы на популярных радиостанциях, цикл интервью с героями XX века и другие активности.

Компания "Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. Компания реализует знаковые жилые проекты, среди которых ЖК "Наследие", ЖК "Достояние", городской квартал "Искра-Парк", элитные кварталы Wine House, "Сады Пекина" и "Театральный Дом". Проекты компании в сегменте коммерческой недвижимости - МФК "IQ-квартал", ГОК "Пекин", "Центральный детский магазин на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи.