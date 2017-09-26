Джек Ма приедет на "Открытые инновации" в "Сколково"

МОСКВА, 26 сентября 2017 г. /Фонд Сколково/. С 16 по 18 октября в Технопарке "Сколково" пройдет главное событие 2017 года для технологических предпринимателей Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Одним из хедлайнеров мероприятия станет основатель крупнейшей в мире e-commerce компании Alibaba Group и самый богатый человек Азии Джек Ма.

Джек Ма выступит перед участниками "Открытых инноваций" 17 октября, во второй день форума - StateTech, посвященный цифровизации государственного сектора и вызовам, с которыми столкнутся правительства из-за внедрения новых принципов функционирования государственных институтов.

Это уже второй визит бизнес-гуру и кумира стартаперов в Россию за два года. В 2016 году Ма выступил перед участниками Петербургского международного экономического форума.

Сегодня на долю Alibaba приходится около 80% электронной торговли в Китае. Джек Ма как лицо новой мировой экономики постоянно обращает внимание экспертов на важность своевременного ответа на вызовы, которые предлагает нам цифровая реальность. "Мы все очень недооцениваем крупнейшую технологическую революцию, происходящую прямо сейчас. Подобные переходные эры в истории человечества случались нечасто. Думаю, не более трех раз за последние 3000 лет. Вызов, стоящий сейчас перед нами, настолько огромен, что ни одно правительство, ни один бизнес сам по себе с ним справиться не способен. Нам нужно работать сообща", - сказал Ма участникам форума Bloomberg Global Business Forum, который прошел в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Пока организаторы "Открытых инноваций" держат в секрете детали выступления знаменитого предпринимателя, однако известно, что глава Alibaba Group примет участие в главном мероприятии второго дня форума - пленарном заседании с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь.

Регистрация для участия в форуме здесь.

Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

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Александра Барщевская,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

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