Вениамин Кондратьев встретился с представителями общин русских староверов-липован Румынии

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с представителями общин русских староверов-липован Румынии. В мероприятии, которое прошло в Краснодаре, также приняли участие вице-губернаторы Анна Минькова и Юрий Бурлачко.
Глава края отметил, что на Кубани в согласии проживают представители более ста национальностей со своими традициями, обычаями и верой.
"Наша основная задача - этот мир сохранить. И мы рады началу диалога с представителями общин староверов. В силу разных причин ваши предки были вынуждены покинуть свою родину, но сегодня в России создаются все условия для того, чтобы историческая справедливость была восстановлена. Мы будем рады всем, кто захочет вернуться на землю своих отцов и дедов", - обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.
По словам руководителя приглашенной делегации Феодора Силвиу, несмотря на постоянное проживание в Румынии, представители общин староверов не теряют связь с Россией и Краснодарским краем.
"Это наша историческая и духовная родина, и в Румынии мы стараемся распространять русскую культуру и язык, проводим фестивали русской поэзии, олимпиаду по русскому языку", - подчеркнул Феодор Силвиу.
Он также отметил, что первым шагом более тесного взаимодействия региона и общин старообрядцев может стать сотрудничество в сфере образования. В частности, представитель делегации обратился к руководству Краснодарского края с просьбой оказать поддержку в вопросах повышения квалификации преподавателей русского языка.
Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что в регионе действует институт развития образования Краснодарского края, на базе которого в том числе возможно повышение квалификации учителей из зарубежных стран.
"Без знания русского языка невозможно в полной мере передать детям нашу культуру, веру. И мы не можем позволить себе эту связь разорвать", - подытожил Вениамин Кондратьев.