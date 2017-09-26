"Дни турбийона" пройдут в московском бутике Tourbillon

Часовой бутик Tourbillon, расположенный на улице Петровка, 15/13, объявляет о начале экспонирования коллекции из более чем 50-ти моделей часов с механизмом "турбийон". Это чудо высокого часового искусства славится высочайшей точностью хода. В бутике представлены модели брендов Breguet, Blancpain, Glashutte Original, Omega и Swatch, входящих в состав швейцарской часовой компании Swatch Group.

Механизм "турбийон" известен с начала XIX века. Современное часовое дело не было бы таким, каким мы знаем его сегодня, если бы не огромный вклад, который Абрахам-Луи Бреге внес в его развитие своими многочисленными изобретениями. В том числе и разработкой механизма "турбийон", патент на который был выдан 7 мессидора IX года по республиканскому календарю (26 июня 1801 года). Эта дата присутствует на задней крышке большинства часов марки Breguet с "турбийоном". Бутик Tourbillon предлагает вниманию гостей более 20-ти моделей этой марки с механизмом "турбийон".

Помимо классических Breguet с "турбийном" в самых невероятных комбинациях с различными усложнениям, бутик Tourbillon также рад представить модели с механизмом "турбийон" и других марок. К примеру, Blancpain славится тем, что это единственный бренд в мире, который производит наручные часы с механизмом "карусель". Это коллекционные часы с уникальным сочетанием усложнений, которые также можно увидеть в бутике Tourbillon.

Стильные "турбийоны" в корпусе квадратной формы представляет немецкий бренд Glashutte Original. В этих часах винтажный дух 60-х годов сочетается с высочайшими стандартами мануфактурного изготовления в сердце Германии. Также бутик Tourbillon представляет уникальные "центральные турбийоны" от марки Omega и "турбийон на каждый день" от демократичной марки Swatch.

Увидеть уникальные модели с механизмом "турбийон" от марок Breguet, Blancpain, Glashutte Original, Omega и Swatch можно до середины октября в бутике Tourbillon по адресу Петровка, 15/13.