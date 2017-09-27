"Росконгресс" и ЮНИДО договорились о сотрудничестве

В столице Австрии Вене состоялась встреча руководства Фонда "Росконгресс" с руководством Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Управляющий директор по разработке программ и техническому сотрудничеству ЮНИДО (исполняющий обязанности генерального директора) Филипп Шольте поприветствовал делегацию Фонда "Росконгресс" от имени генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Ли Йонга в штаб-квартире ЮНИДО в Вене.

"Главная цель нашей встречи - поиск точек соприкосновения, областей сотрудничества между Фондом "Росконгресс" и ЮНИДО. Между нашими организациями уже существует тесное сотрудничество, и те вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня, указывают на то, что мы пойдем еще дальше в нашем сотрудничестве и взаимодействии", - подчеркнул Филипп Шольте.

"Росконгресс" и ЮНИДО имеют успешную и разностороннюю историю сотрудничества. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме мы имели честь принимать в нашей северной столице представительные делегации участников двух межрегиональных форумов ЮНИДО, посвященных вопросам взаимодействия малого и среднего предпринимательства России и стран Латинской Америки, а также предпринимательской деятельности женщин в Европе и арабских странах. Оба мероприятия прошли с большим успехом", - отметил в свою очередь директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. - Вместе с тем мы понимаем, что потенциал наших организаций позволяет наладить взаимодействие на постоянной основе по более широкому спектру проектов и инициатив".

Стороны обменялись мнениями относительно потенциала дальнейшего сотрудничества, установили рабочие контакты, определили новые точки взаимного роста и интересов.

В частности, речь шла о возможных вариантах взаимодействия в рамках реализуемых организациями российских и зарубежных мероприятий, в числе которых Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский международный экономический форум, выездные сессии ПМЭФ в российских регионах "Регионы России: новые точки роста" и сессии ПМЭФ за рубежом, Восточный экономический форум, а также Глобальный форум конвергентных технологий для всеохватывающего и устойчивого промышленного развития в сотрудничестве с Курчатовским институтом (2018 г.) и Глобальный саммит по промышленному производству и индустриализации (2019 г.).

Возможно также партнерство по организации мероприятия "Неделя прогрессивных технологий", которая запланирована на 6-9 марта 2018 года в Чили.

Представители ЮНИДО высказали заинтересованность в участии в мероприятиях Российского инвестиционного форума, который состоится в Сочи с 15 по 16 февраля 2018 года, Обсуждалась возможная презентация трех технологий в сфере Precision Agriculture представителей Бразилии, Аргентины и Чили на полях форума. Запланировано также расширение взаимодействия в рамках ПМЭФ-2018, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 июня 2018 года: ЮНИДО выразили желание продолжить обсуждение темы женского предпринимательства на полях форума и провести третий Межрегиональный форум "Укрепление международных альянсов МСП между Российской Федерацией и ЛАКБ", с более широким присутствием технических экспертов, которые обсудят тему технических кластеров в сфере сельского хозяйства

На встрече особое внимание уделялось также вопросам сотрудничества по проектам в области аналитики и экспертной оценки: привлечении известных экспертов и квалифицированных докладчиков на события, оказании экспертной поддержки мероприятий Фонда "Росконгресс".

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.